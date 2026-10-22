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La excandidata presidencial ecuatoriana, Luisa González (i-frente), reacciona al término de una conferencia de prensa, en Quito, capital de Ecuador, el 28 de enero de 2026. (Xinhua/Ricardo Landeta)

Detienen en Ecuador a excandidata presidencial Luisa González por presunto lavado de activos

Redacción Nacionales 22 octubre, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Detienen en Ecuador a excandidata presidencial Luisa González por presunto lavado de activos 351 Vistas

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QUITO/Xinhua

La excandidata presidencial de Ecuador, Luisa González, fue detenida este juevesen el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2023 y el presunto delito de lavado de activos, informó la Fiscalía General del Estado.

La detención de González se produjo la madrugada de este jueves, junto con otras dos personas investigadas en la misma causa, durante un operativo realizado por la Fiscalía y la Policía Nacional en las provincias de Manabí (oeste) y Pichincha (centro), indicó el Ministerio Público en la red social X.

La Fiscalía precisó que las órdenes de detención se ejecutaron con fines de formulación de cargos por presunta participación en el delito de lavado de activos.

Según la información preliminar, González, abogada de 48 años y militante del movimiento de izquierda Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue aprehendida por agentes de una unidad investigadora en Canuto, una zona rural del cantón Chone, en Manabí.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en el caso denominado «Laberinto», se investiga a siete personas por presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto en publicidad electoral durante la campaña presidencial de 2023, debido a «inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos».

Luisa González fue candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana en las elecciones anticipadas de 2023 y 2025, al pasar en ambas ocasiones a la segunda vuelta electoral, pero perdió frente al actual mandatario, Daniel Noboa.

González fue también asambleísta por la provincia de Manabí entre 2021 y 2023, además de presidir el movimiento Revolución Ciudadana desde noviembre de ese último año hasta enero de 2026, cuando se renovó la directiva de la organización política.

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