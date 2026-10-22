EUROPA EN LAS CALLES: EL MALESTAR SOCIAL QUE SACUDE AL CONTINENTE

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De París a Roma, de Madrid a Lisboa, una nueva oleada de protestas estudiantiles, sindicales y populares cuestiona el deterioro de las condiciones de vida. Aunque las demandas son diversas, todas expresan una preocupación compartida: el encarecimiento de la vida, la pérdida del poder adquisitivo y el futuro del bienestar social europeo.

Concepción Burgos | Colaborador

Un otoño de protestas

Europa vuelve a mirar hacia sus calles. Durante octubre, miles de estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales han protagonizado movilizaciones en distintos países del continente. No existe una convocatoria única ni una dirección común, pero las protestas revelan problemas que atraviesan las fronteras nacionales: salarios insuficientes, viviendas inaccesibles, deterioro de los servicios públicos y políticas presupuestarias cada vez más cuestionadas.

En Francia, las protestas estudiantiles comenzaron denunciando la falta de profesores, el deterioro de las instalaciones educativas y las dificultades económicas. Pronto encontraron respaldo en organizaciones sindicales y otros sectores sociales. El 17 de octubre, las manifestaciones reunieron a unas 550.000 personas según las autoridades, mientras los organizadores calcularon 800.000. La jornada también estuvo marcada por enfrentamientos y detenciones, pero detrás de los disturbios permanece un descontento social que trasciende las demandas educativas.

En Italia, el aumento de los combustibles, los bajos salarios y las dificultades económicas han movilizado a estudiantes, agricultores, transportistas y trabajadores. La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) reunió alrededor de 100.000 personas en Roma el 17 de octubre y anunció una huelga general para el 20 de noviembre. La incorporación del sindicalismo organizado introduce un elemento decisivo: la posibilidad de trasladar la protesta de las calles a los centros de trabajo.

Bélgica también registra movilizaciones de estudiantes, docentes y sindicatos contra las reformas educativas, los recortes presupuestarios y las políticas de austeridad. En España y Portugal, mientras tanto, la vivienda se ha convertido en uno de los principales detonantes del conflicto. Los alquileres elevados, los desalojos y las dificultades de los jóvenes para independizarse han impulsado manifestaciones y campamentos de protesta.

En Grecia, estudiantes y docentes han salido a las calles reclamando mayores recursos para la educación y denunciando el encarecimiento de la vida. Aunque las circunstancias políticas son diferentes, las movilizaciones coinciden en señalar una creciente distancia entre los ingresos de la población y el costo de satisfacer sus necesidades básicas.

Las causas de una inconformidad que atraviesa fronteras

Las protestas no pueden explicarse únicamente por la inflación reciente. Sus raíces son más profundas y están relacionadas con transformaciones económicas acumuladas durante años: precarización laboral, dificultades de acceso a la vivienda, debilitamiento de determinados servicios públicos y pérdida de expectativas de progreso entre las nuevas generaciones.

Durante décadas, el llamado Estado de bienestar europeo se sostuvo sobre salarios relativamente estables, negociación colectiva, protección laboral y acceso a servicios públicos. Aunque ese modelo nunca eliminó las desigualdades, permitió que amplios sectores de trabajadores alcanzaran condiciones materiales superiores a las de generaciones anteriores.

Hoy esa expectativa enfrenta dificultades. Tener empleo ya no garantiza acceder a una vivienda independiente. La formación universitaria tampoco asegura estabilidad laboral. Para muchas familias, los aumentos salariales resultan insuficientes frente al precio de los alquileres, la alimentación y la energía.

A estas contradicciones se suma la disputa por las prioridades presupuestarias. Mientras los gobiernos europeos enfrentan mayores compromisos de gasto militar, endeudamiento y restricciones fiscales, los movimientos sociales reclaman más recursos para educación, salud, pensiones y vivienda.

En este escenario, las organizaciones sindicales recuperan protagonismo. Su capacidad de convocar huelgas, organizar centros de trabajo y negociar colectivamente puede convertir el descontento disperso en una presión social más sostenida. Sin embargo, la coordinación entre sindicatos, estudiantes y movimientos populares todavía es desigual y enfrenta diferencias políticas y organizativas.

Los gobiernos frente al descontento

Las autoridades europeas responden mediante una combinación de negociaciones, concesiones parciales y medidas de seguridad. En Francia se han anunciado respuestas a algunas demandas educativas, mientras el gobierno condena los episodios violentos. En Bélgica se han abierto espacios de consulta y en España la crisis habitacional ocupa un lugar central en la confrontación parlamentaria y electoral.

Pero las medidas parciales no necesariamente resuelven las causas del malestar.

La disputa también tiene una dimensión política. Organizaciones de izquierda y sindicatos buscan vincular las protestas con propuestas de redistribución económica y fortalecimiento de los servicios públicos. Las fuerzas conservadoras defienden distintas respuestas relacionadas con la disciplina fiscal, la seguridad y las reformas económicas. La extrema derecha, que ha ganado presencia en varios países, también intenta intervenir en el descontento social, particularmente mediante sus discursos sobre inmigración, identidad nacional y crisis institucional.

El resultado es un escenario complejo, donde las mismas dificultades económicas pueden alimentar proyectos políticos diferentes e incluso contrapuestos.

Tres escenarios para los próximos meses

El primero es una desmovilización parcial mediante concesiones gubernamentales. Aumentos salariales, ayudas económicas, reformas educativas o medidas sobre vivienda podrían reducir temporalmente las tensiones, aunque sin resolver necesariamente sus causas estructurales.

El segundo es una profundización de las movilizaciones y las huelgas. Las convocatorias sindicales previstas para noviembre en varios países permitirán medir la capacidad de los movimientos para superar las protestas sectoriales y articular demandas comunes. Una participación amplia podría fortalecer la negociación colectiva y abrir nuevas confrontaciones sobre las políticas económicas.

El tercero es una mayor polarización política y social. Si los gobiernos no consiguen responder a las reivindicaciones, el malestar podría trasladarse con mayor intensidad al terreno electoral, fortalecer distintas opciones políticas y generar nuevos conflictos institucionales.

Ninguno de estos escenarios está asegurado. Incluso podrían desarrollarse simultáneamente en diferentes países.

Europa ante una pregunta de fondo

Las movilizaciones de octubre no constituyen todavía un movimiento europeo unificado. Sus protagonistas tienen demandas, tradiciones organizativas y perspectivas políticas distintas. Sin embargo, revelan una contradicción que adquiere creciente importancia: la dificultad de mantener las condiciones de bienestar social en medio de las transformaciones económicas y las nuevas prioridades de los Estados.

Los estudiantes franceses reclaman mejores escuelas. Los trabajadores italianos demandan salarios suficientes. Los jóvenes españoles y portugueses exigen viviendas accesibles. Los docentes belgas defienden la educación pública. Son conflictos diferentes, pero conectados por una misma preocupación: quién soporta los costos de las crisis económicas y de las decisiones gubernamentales.

Las próximas semanas mostrarán si esta oleada desemboca en negociaciones, nuevas huelgas o formas más amplias de coordinación social.

Europa no está ante una ruptura revolucionaria generalizada, pero tampoco frente a simples episodios aislados de inconformidad. Las protestas expresan tensiones que se han acumulado durante años y que comienzan a manifestarse simultáneamente en distintos países.

El continente que durante décadas presentó el bienestar social como uno de sus mayores logros enfrenta ahora una pregunta decisiva: ¿hasta cuándo podrá sostener su estabilidad política si millones de trabajadores y jóvenes sienten que sus condiciones de vida retroceden mientras las promesas de progreso se vuelven cada vez más difíciles de alcanzar?

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