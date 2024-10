La Selecta buscará la clasificación a cuartos de final en noviembre

Rebeca Henríquez @RebeHenriquez L uego de la derrota de La Selecta contra la selección nacional de San Vicente y la Granadinas, el director técnico del equipo cuscatleco, David Dóniga, aseguró que se concentrarán en el trabajo para llegar a la fecha FIFA de noviembre de la mejor forma, en busca de la clasificación a la siguiente ronda en la Liga de Naciones de CONCACAF (LNC). “El análisis de mi parte, sin haber visto el partido otra vez, me dice que ha sido un partido muy igualado, donde ellos han estado más acertados en el primer tiempo. No hemos conseguido materializar las opciones que hemos tenido en los primeros 45 minutos y nos hemos ido al descanso perdiendo”, dijo en primera instancia el técnico. Según el estratega, al salir en el segundo tiempo también tuvieron un número de ocasiones “parejo”, acertaron, pero se dieron situaciones que no pudieron materializar y después que se dio el empate no mantuvieron la igualdad, que debió haber terminado el partido de esa forma, “hubiera sido una diferencia notable de puntos”, recalcó. El español consideró que “Llegamos a la ventana de noviembre con dos puntos de ventaja con respecto al segundo clasificado y lo que esperamos, el objetivo que tenemos en la cabeza y con lo que empezamos a trabajar desde ahora mismo es con cerrar la clasificación lo antes posible delante de nuestra afición, en nuestro estadio y haciendo respetar la localidad”. Las selección tuvo una de las derrotas más importantes ante el combinado nacional de San Vicente y la Granadinas, este pasado domingo 13 de octubre, y es que el equipo luego de intentar recuperarse tras la racha negativa de más de 20 partidos sin conocer la victoria, aún está ganando confianza. La criticada derrota del combinado azul y blanco deberá ser un punto de análisis para el equipo del español, debido a que en la fecha FIFA de noviembre, el 14 ante Bonaire y el 17 ante Montserrat, el equipo deberá sumar de a tres para materializar el sueño de clasificar a la siguiente ronda en la LNC. Posiciones del Grupo A en la Liga B Hasta la fecha, El Salvador continúa con el liderato del grupo A, con 9 unidades, luego de tres victorias, ante Bonaire, Monserrat y San Vicente, le sigue este segundo equipo con 7 puntos, Bonaire con 4 y el último equipo con 3.

La Selecta buscará la clasificación a cuartos de final en noviembre Compartir Facebook

Twitter

Google + Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez Luego de la derrota de La Selecta contra la selección nacional de San Vicente y la Granadinas, el director técnico del equipo cuscatleco, David Dóniga, aseguró que se concentrarán en el trabajo para llegar a la fecha FIFA de noviembre de la mejor forma, en busca de la clasificación a la siguiente ronda en la Liga de Naciones de CONCACAF (LNC). “El análisis de mi parte, sin haber visto el partido otra vez, me dice que ha sido un partido muy igualado, donde ellos han estado más acertados en el primer tiempo. No hemos conseguido materializar las opciones que hemos tenido en los primeros 45 minutos y nos hemos ido al descanso perdiendo”, dijo en primera instancia el técnico. Según el estratega, al salir en el segundo tiempo también tuvieron un número de ocasiones “parejo”, acertaron, pero se dieron situaciones que no pudieron materializar y después que se dio el empate no mantuvieron la igualdad, que debió haber terminado el partido de esa forma, “hubiera sido una diferencia notable de puntos”, recalcó. El español consideró que “Llegamos a la ventana de noviembre con dos puntos de ventaja con respecto al segundo clasificado y lo que esperamos, el objetivo que tenemos en la cabeza y con lo que empezamos a trabajar desde ahora mismo es con cerrar la clasificación lo antes posible delante de nuestra afición, en nuestro estadio y haciendo respetar la localidad”. Las selección tuvo una de las derrotas más importantes ante el combinado nacional de San Vicente y la Granadinas, este pasado domingo 13 de octubre, y es que el equipo luego de intentar recuperarse tras la racha negativa de más de 20 partidos sin conocer la victoria, aún está ganando confianza. La criticada derrota del combinado azul y blanco deberá ser un punto de análisis para el equipo del español, debido a que en la fecha FIFA de noviembre, el 14 ante Bonaire y el 17 ante Montserrat, el equipo deberá sumar de a tres para materializar el sueño de clasificar a la siguiente ronda en la LNC. Posiciones del Grupo A en la Liga B Hasta la fecha, El Salvador continúa con el liderato del grupo A, con 9 unidades, luego de tres victorias, ante Bonaire, Monserrat y San Vicente, le sigue este segundo equipo con 7 puntos, Bonaire con 4 y el último equipo con 3. Comparte esto: Facebook

X

Me gusta esto: Me gusta Cargando... Relacionado Compartir Facebook

Twitter

Google +