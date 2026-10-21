La PNC tendrá una reducción de $25.6 millones para 2027

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa recibió al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, para que explicara el Proyecto de Presupuesto 2027 de la institución; el cual sería de $682.59 millones, $20 millones menos que lo asignado para 2026, ya que se lo reorientan a Educación.

Según dijo el funcionario, entre los proyectos estratégicos que ejecutará Seguridad se encuentra la expansión tecnológica en la institución policial, fijando como meta principal pasar de 17 a 50 agentes digitales dentro de la Policía Nacional Civil (PNC), que son asistentes de inteligencia artificial que actúan como programas de computadora avanzados para ayudar a realizar diferentes tareas de manera automática.

Dijo que seguiría el proceso de modernización y equipamiento de las sedes policiales, lo que incluiría el traslado de la Delegación de Santa Tecla hacia las antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), así como la mudanza de la Delegación de Sonsonate hacia un nuevo inmueble.

Del total del presupuesto, la mayor parte se asignaría a la Policía Nacional Civil (PNC), que dispondría de $446,285,344, monto que tendría una disminución de $25.63 millones en comparación con 2026, donde se le asignaron $471,919,794.

Al respecto, el ministro explicó que esta readecuación va a orientar mayores recursos hacia la educación. Sin embargo, la reducción propia del Ministerio es de $20 millones. Por lo que, comparando a detalle los presupuestos, se hacen ajustes en diferentes unidades presupuestarias.

Villatoro aclaró que la reducción de fondos a la PNC no afectará la operatividad de la institución, pues se garantizará la cobertura total del servicio, así como el pago puntual de salarios, prestaciones y bonos para todo el personal.

La Dirección de Centros Penales contaría con $128.63 millones; la Secretaría de Estado, es decir, el Ministerio como tal, tendría $42.09 millones y la Agencia de Ciberseguridad dispondría de $22.01 millones.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) manejaría $13.04 millones, un incremento de $6.5 millones con respecto al presupuesto 2026 para cubrir la gratuidad de la renovación del DUI. La Academia de Policía (ANSP) tendría $9.76 millones; la Dirección de Migración contaría con $7.86 millones.

Según anunció Villatoro, en 2027 el Ministerio invertiría $15 millones en la modernización del trabajo policial mediante nuevas tecnologías. De este dinero, $4 millones se usarían para instalar herramientas de Inteligencia Artificial y $6.6 millones servirían para fortalecer el sistema de internet y banda ancha de la institución.

Con lo anterior, se pretende lograr que más de 21,500 computadoras de los agentes policiales tengan un sistema de reconocimiento facial. Con solo tomarle una foto a una persona, los policías sabrán de inmediato su nombre completo e historial, evitando que los pandilleros engañen a las autoridades dando nombres falsos.

Asimismo, se destinarían $4.4 millones para ampliar la red de fibra óptica y hacer pruebas con tecnología 5G, con esta nueva tecnología se busca conectar cámaras de vigilancia en zonas alejadas o de difícil acceso sin necesidad de poner cables.

Además, la Agencia de Innovación usaría $3.43 millones para modernizar los sistemas de computadoras de la institución y reforzar el uso de drones aéreos y terrestres durante emergencias.

Para la realización de obras de infraestructura y proyectos de mejora, en 2027 se orientarán $9.76 millones. Los fondos permitirán reforzar la Secretaría de Estado con $6.21 millones, obtenidos en parte por un préstamo de Italia, y aumentar a $1.5 millones los fondos para los Centros Penales. Además, se mantendrían $1.80 millones para proyectos de la Policía y $250,000 para la academia policial.

El funcionario también destacó que, entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026, la Policía Antinarcóticos decomisó más de 15 829 kilos de droga valorados en $389.22 millones. En estos operativos se detuvo a 1 336 personas y se incautaron $355,455 en efectivo, 1 188 celulares, 35 armas, 157 vehículos, 5 lanchas y 1 barco.

Presupuesto de la FGR

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto también recibió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, para que explicara los $95.3 millones asignados en el Proyecto de Presupuesto 2027. Los fondos incrementaron en comparación a lo brindado en 2026, cuando Hacienda asignó $91,664,660.

De los $95,321,505 que la FGR solicitó, $94,580,340 serán invertidos en la operatividad institucional (99.2 % del presupuesto) y $741,165 en inversión pública.

“Es un presupuesto de funcionamiento, sostiene al personal fiscal, las sedes y los medios de investigación que producen los resultados de éxito”, expresó Delgado.

Para el próximo año, la FGR solicitó recursos para la segunda fase de dos proyectos. El primero es un sistema inteligente para recibir denuncias, capaz de priorizar los casos y orientar a los ciudadanos sobre a qué institución deben acudir.

El segundo trata del Proyecto INTEGRA, una plataforma tecnológica unificada, que registra un caso penal desde su apertura hasta su resolución y su seguimiento.

Además, se le apostará al Instituto Especializado de Educación Superior, debido a que se impartirá la Maestría en Investigación Criminal, el primer programa académico que consistirá en una formación especializada a nivel superior.

También informó sobre cuatro proyectos que están en desarrollo y que necesitan seguir con el respaldo económico: la construcción y equipamiento de oficinas fiscales en San Miguel, en Ahuachapán y en La Unión; mientras que en San Salvador se trata sobre la rehabilitación y equipamiento de un edificio fiscal, además de la construcción de un edificio anexo para parqueos situado en el Centro de Gobierno.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...