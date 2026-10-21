Fundación Calleja y aliados donan productos de cuidado personal a niñas y adolescentes de CONAPINA

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Fundación Calleja y proveedores aliados de Súper Selectos entregaron una donación para las niñas y adolescentes que se encuentran al cuidado del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia (CONAPINA). El donativo se centra en productos de primera necesidad.

En conferencia de prensa, los representantes de Fundación Calleja, Lactolac y CONAPINA destacaron que este donativo representa una gran ayuda para las niñas y adolescentes que cobija la institución.

El donativo contó con el respaldo de Lactolac y su marca Yogurt Yes, Industrias Samia, Mercosal, Kimberly Clark, Hilasal, Copal, Comersal- Kenvue, así como Elite Brands y Softcare, quienes entregaron productos de cuidado personal para bebés, niñas y adolescentes.

Las gestiones de donación y la entrega se realizaron en el marco del Día Internacional de la Niña, que se celebra el 11 de octubre; este se realiza como una forma de reconocer sus derechos, visibilizar los desafíos y promover su empoderamiento.

El donativo benefició a la niñez y adolescencia del Hogar del Niño San Vicente de Paúl, un Centro de Acogimiento administrado por el CONAPINA donde se brinda atención integral a niños y adolescentes bajo medidas de protección, garantizando el acceso a la educación, la salud y otros derechos fundamentales.

“En el contexto del Día Internacional de la Niña nos sumamos a la gran labor del CONAPINA con un donativo especial para las niñas y adolescentes. Junto a nuestros proveedores aliados entregamos productos para su cuidado personal”, expresó Clara Rodríguez, directora ejecutiva de Fundación Calleja.

Enfatizó que la Fundación busca ofrecer un apoyo integral que abarque su salud, su alimentación y su salud mental. Como parte de esta iniciativa, las empresas participantes realizaron aportes de productos destinados al cuidado personal, la higiene y la atención de bebés, niñas y adolescentes.

Rodríguez señaló que cuando se contactaron con las marcas aliadas, tomaron a bien la iniciativa del donativo y apoyaron con sus productos. Por ejemplo, Lactolac a través de su marca Yogurt Yes, se ha sumado a lo largo de este año con una donación de 127,638 unidades de yogurt, en presentaciones como vasos, botellas, y bolsas o pouch en diferentes sabores.

Mercosal, a través de su marca Neutro Skin, donó 400 unidades entre jabón líquido y crema corporal humectante; Kimberly-Clark entregó 240 paquetes de Kotex Teens, mientras que Hilasal contribuyó con 200 toallas de mano.

Asimismo, Colpal entregó 216 kits de cepillo y crema dental para fortalecer los hábitos de higiene bucal. Mientras que, Comersal-Kenvue aportó 2,400 paquetes de toallitas húmedas Sany Baby, así como más de 200 jabones Johnson Baby. Por su parte, Industrias Samia donó más de 600 cuturinas para bebés y Elite Brands entregó 288 paquetes de toallitas húmedas WaterWipes.

SoftCare se sumó con productos para el cuidado infantil y la higiene personal. Su aporte incluyó 26 fardos de 50 pañales para bebé en tallas Gy XG, 108 paquetes de toallitas húmedas Soft Care, 192 paquetes de toallitas para el cuidado del rostro, así como 216 paquetes de toallas femeninas nocturnas y 216 paquetes de toallas sanitarias diurnas.

Este donativo se suma al acompañamiento psicológico que brindan en coordinación con el CONAPINA. Desde inicios de este año, Fundación Calleja ofreció atención psicológica a las niñas y adolescentes de CONAPINA. El acompañamiento psicológico es orientado a fortalecer el bienestar emocional de cada niño y adolescente, brindándoles herramientas y apoyo de acuerdo con sus necesidades y circunstancias.

“Para Fundación Calleja es de especial interés atender a niñas y adolescentes a través de todos nuestros programas. Encontramos un punto de encuentro con la gran labor que hace CONAPINA; nos decidimos a unir esfuerzos a través de nuestro programa -Plenamente- que está enfocado en atender la salud mental de las comunidades que más lo necesitan”, destacó Rodríguez en conferencia de prensa.

El apoyo sobre la atención de la salud mental se ofrece en San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Usulután y Chalatenango. A la fecha, se han desarrollado más de 1500 sesiones de atención psicológica.

Lorena Cruz, gerente de Responsabilidad Social Corporativa de Lactolac, señaló que, como marca, creen que la nutrición es la base fundamental para el desarrollo integral de niños jóvenes y adultos. “Para nosotros alimentar bien a un niño es darle las herramientas necesarias para aprender, creer, soñar y desenvolverse con plenitud; por ello nos sumamos a este gran compromiso”, dijo.

Mientras que Linda Amaya, directora de CONAPINA, agradeció a Fundación Calleja y a cada una de las empresas aliadas por sumarse a este esfuerzo. “La protección y el bienestar de la niñez y adolescencia es una responsabilidad compartida, y estas acciones demuestran que, cuando el Estado y la empresa privada trabajan de manera articulada, se pueden generar mejores condiciones que favorezcan su desarrollo integral”, mencionó.

Fundación Calleja es el brazo social de Súper Selectos y nace por iniciativa de la familia Calleja como agradecimiento a los salvadoreños por el apoyo recibido en estas 8 décadas. Sus principales ejes de trabajo son los de apoyar la formación educativa, la salud mental, la empleabilidad juvenil y el desarrollo agrícola por medio de sus programas insignia: Becas Fundación Calleja, Becas Realiza tus Sueños, Todos son Nuestros Niños, Jóvenes en Progreso, Plenamente y Cultivando Oportunidades.

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