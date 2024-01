La gente por miedo prefiere callar, pero en las urnas se expresará: juez Juan Durán

Alma Vilches

El juez de sentencia, Juan Antonio Durán, señaló que, para los próximos comicios presidenciales y legislativos, hay una enorme desconfianza de la ciudadanía ante el árbitro electoral, porque si permitió que participara un candidato inconstitucional, puede permitirle cualquier cosa.

“Noto a los del gobierno desesperados, como que algo sospechan y algo no les cuadra, porque la gente en su miedo prefiere callar, pero en las urnas se va a expresar, solo el pueblo salva al pueblo, aquí no esperemos que EE. UU. venga a resolver, lo que se debe hacer es salir a votar”, manifestó.

Durán consideró que la entrega de paquetes alimenticios por parte del gobierno es compra de votos, lo cual está prohibido en el artículo 75-3 de la Constitución, porque pierden los derechos ciudadanos quienes compran votos. Para Durán, estas elecciones son atípicas y fraudulentas debido a la participación de un presidente como candidato, ya que la Constitución de la República prohíbe en seis artículos, la reelección presidencial continúa.

“La propaganda es fraudulenta, el uso de los recursos públicos, la entrega de los paquetes e inauguración de obras, esta campaña ha sido desigual, porque no ha pagado la deuda política, pero para su partido y candidatura inconstitucional, ahí ha habido hasta uso de fondos públicos”, sostuvo. Desde el 1 de mayo de 2021 el país no vive en un Estado de Derecho, si esto no es una dictadura el presidente no fuera candidato, pero él hace su voluntad, sin embargo, no se puede reformar la Constitución para permanecer un periodo más “Más parece un adolescente gobernando, al presidente le falta madurez y sensatez, ha tenido una serie de comportamientos ilegales, arbitrarios y en exceso, ha encerrado a miles de salvadoreños inocentes”, expresó durante el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.

Nuevas Ideas obtuvo la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, aunque esa mayoría tuvo un origen espurio, podrá arrasar en estas elecciones, pero será un presidente inconstitucional. El juez de Sentencia aseguró que se ha violado el derecho de las personas a tener una Sala de lo Constitucional independiente, los magistrados removidos de sus cargos tuvieron un accionar independiente en contra de los actos del presidente Bukele. Para los actuales magistrados de la Sala su juramento es de lealtad al presidente, no es un árbitro comprado sino impuesto, es un jugador más del partido.

“El que actualmente es presidente con permiso de hacer campaña electoral, es totalmente absurdo desde el punto de vista jurídico salvadoreño, es contrario a todas las reglas, y él juró cumplir la Constitución. Esa resolución de la Sala es nula porque es contraria a la Constitución y no debe ser obedecida desde el punto de vista jurídico”, externó.