“La gente emigra porque teme por su vida”, dice el Cardenal Gregorio Rosa Chávez

El cardenal Gregorio Rosa Chávez afirmó que la “gente migra por temor a su vida” y por el régimen de excepción. Esta fue la reacción del jerarca católico sobre la migración irregular salvadoreña, que enfrenta amenazas de deportaciones masivas al asumir la presidencia el republicano Donald Trump. La investidura de Trump, en su segundo mandato en la Casa Blanca será el próximo 20 de enero.

“Hay un elemento previo de cuánta gente se ha ido, porque temen por su vida ante una ley tan salvaje como es el régimen de excepción, que no respeta a nadie y no hay ninguna garantía que será tratado con justicia”, afirmó el porpurado.

El régimen de excepción ha sobrepasado un año de vigencia, luego de su 33 prórroga aprobada por los diputados de Nuevas Ideas, en la Asamblea Legislativa, que ha pasado de una “medida excepcional” a una política de seguridad, para tener el control territorial, como han denunciado organizaciones de derechos humanos.

“Hay pueblos en Chalatenango, en donde ya no hay muchachos, porque sus padres los mandaron para allá (EEUU), para protegerlos. Entonces, son cosas que están interconectadas con esta migración”, consideró el cardenal.

La experta en migración centroamericana, Celia Medrano, ha declarado que alrededor de 11 millones de personas migrantes se encuentran en condición irregular en Estados Unidos, de los cuales se encuentra un aproximado de 800 mil de origen salvadoreño (7,6%), que es sólo es superado por México.

Luego sigue Guatemala con 700 mil migrantes y Honduras tiene 525 mil migrantes en condición irregular.

La Secretaría Episcopal de América Central (SEDAC), acompañan también, a los migrantes centroamericanos en su ruta por realizar su proyecto de vida lejos de sus países de origen.

“Los signos de los tiempos nos interpelan, donde se analizan las causas y consecuencias de los flujos migratorios y los impactos de las políticas restrictivas de los derechos humanos de los migrantes”, dijo Monseñor Daniel Blanco Méndez, en el pronunciamiento de la SEDAC, el año pasado.

Sobre el presidente Donald Trump, el cardenal Rosa Chávez reiteró las declaraciones que diera el papa Francisco, cuando asumió el primer período presidencial y le preguntaban sobre el ofrecimiento del “muro fronterizo” entre México y Estados Unidos.

“El papa dijo que la Iglesia no levanta muros, sino que construye puentes, y en este mundo que es de muchos muros. Hay algunos que son ideológicos e inhumanos totalmente y todos sabemos de esas vivencias de los migrantes, esto todo el mundo lo sabe allá, solo esa realidad lo cambia todo”, comentó.

“Una realidad es que sin migrantes no existe ese país, por tanto, los migrantes necesitan que los traten con respeto y con dignidad. No son delincuentes y deben respetarlos, sabemos que la violencia se ha ido imponiendo poco a poco, pero la realidad es terca si la sacan por la puerta se mete por la ventana, ojalá haya sabiduría verdadera del gobernante y tome decisiones correctas en el momento adecuado”, reafirmó el Cardenal Rosa Chávez.

Para el purpurado, la política global tiene como base la “dignidad de la persona humana” en donde se garantice el “derecho a soñar y realizar sus sueños”, que la población cumpla sus proyectos de vida.

“La política no está destruirlos con violencia, con odio, con guerra, exclusión, calumnias o indiferencia”, señaló el religioso, aunqne es un lo domina al mundo de hoy.

“¿Por qué se van?, esa es la pregunta correcta, pero muchos no quieren verla, basta el ver la clase de familias que tienen a sus hijos en los Estados Unidos, es por temor. Y el temor no es lo mismo que la esperanza, el temor es a no ser tratado con justicia verdadera en todos los sentidos de la palabra”, concluyó el Cardenal Rosa Chávez.

