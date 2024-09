La Fiscalía General de la República acumula el 90% de impunidad directa en casos judicializados

Gloria Silvia Orellana

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), manifestó que el porcentaje de impunidad directa en El Salvador es del 90% en el país, es decir, de cada 10 delitos 9 quedan sin castigo y sólo 1 logra una condena del hechor, y el responsable es la Fiscalía General de la República.

Acción Ciudadana presentó el informe denominado “Fiscalía General de la República: Factores que incideron en su Desempeño Período 2012-2023”.

“Se tiene que comenzar la convocatoria el 5 de noviembre de este año, estamos a 45 días que esto suceda y es un tema relevante para el país. Sobre todo, porque la Asamblea Legislativa está realizando otras elecciones indirectas (magistrados del TSE y magistrado de la CSJ)”, señaló.

“Eso nos impulsó a presentar este informe no con el objetivo de ser críticos, del trabajo de la Fiscalía General de la República, sino de dar insumos críticos para que la Asamblea Legislativa -en primer lugar- pueda tener elementos para las entrevistas a los aspirantes a fiscal”, sostuvo Escobar.

Asimismo, manifestó que la elección del Fiscal, reviste “vital importancia”, en un escenario en donde aún se encuentra vigente el Régimen de Excepción, que ha reportado la detención de alrededor de 80 mil personas, que deberán ser juzgadas y respetando el debido proceso.

“La Fiscalía juega un rol importante, en la medida que investiga el delito y es la que acusa, entonces debe ser un Fiscal y una entidad que persiga el delito respetando los derechos fundamentales, eso es muy importante. Y este es otro de los factores que nos llevan a presentar el reporte de cara a esta importante elección”, acotó.

“Otro punto que quiero mencionar es el grave retroceso, en materia de acceso a la información de parte de la Fiscalía, a la que hemos hecho peticiones de varios datos sobre la persecución del delito y otros datos estadísticos que no han sido entregados o nos dijeron que están en la memoria de labores, y realmente no están en el desglose de estos datos”, aseveró Escobar.

Norma Orellana, investigadora de Acción Ciudadana, reveló que identificaron 5 factores que incidieron en el desempeño de la Ficsalía General de la República (2013-2023), que inicia con la selección de personal fiscal y administrativo que debería ser proporcional a su carga laboral.

Así también, analizadron la capacitación de este personal que debe estar acorde a las “necesidades” para un mejor desempeño de funciones asignadas. La modernización y tecnología, básicamente son herramientas tecnológicas que les permitan un mejor desempeño en la inves tigación. Y la infraestructura adecuada y asignación presupuestaria y recursos, que son vitales para el trabajo que desempeña el ente fiscal.

“Sobre la contración de personal en el período 2012 -2023, la FGR no realizó un esfuerzo continuo por contrar por contratar más personal . No obstante que obtuvo un progresivo incremento presupuestario”, afirmó.

“El promedio de personal operativo anual 2 mil 118, con un promedio de contgrataciones rfealizadas de 90 por año. Y sólo en el 2019, tuvo un mayor número de contrataciones con 312 personas”, señaló Orellana.

Mientras, en los casos inciados por la Fiscalía, reportan 1 millón 005.433 casos , de los cuales solo fueron judicializados 426 mil 622 . Con un número de setencias condenatorias de 88 mil 339 casos.

“Los casos no judicializados son 577 mil 811 que da un promedio de impunidad del 90% y un promedio de efectividad de 9%, o sea un promedio de 137 casos asignados a cada fiscal.

En cuanto a la modernización y tecnología, indió que cerca de 4 millones y medio de dólares, fueron destinados para este rubro entre 2015-2021. Y alrededor de 3 millones de dólares fueron donaciones provenientes de organismos internacionales.

Un Fiscal General que reduzca la impunidad

Para Eduardo Escobar , director de AC , el mayor reto del próximo Fiscal General, es reducir la impunidad que arrastra la institución y contar con un presupuesto adecuado a las demandas que tiene el ente fiscal.

“Esto es lo que debería presentar y desempeñar la Comisión Política para elegir al nuevo Fiscal, porque estos son los retos que tiene la Fiscalía , ¿Cómo resucir la impunidad? ¿Cómo judicializar más casos? ¿Cómo capacitar a su personal con las últimas tendencias en las áreas del derecho e investigación del delito?”, indicó.

“Así también, el nuevo fiscal deberá disminuir la carga laboral porque es imposible que un fiscal presente 11 casos al mes en los tribunales de justicia. El punto es cualquier persona que llegue a la Fiscalía, va a recibir una institución -que si bien, tiene más presupuesto-, pero que no logra impactar de forma importante en la impunidad que tiene el país desde hace muchos años”, manifestó Escobar.

Aunque no obvió, otros factores que puedan estar incidiendo en la baja calificación de la Fiscalía, como el órgano Judicial, que podría presentarse como un “cuello de botella”, que no procesa los casos. No obstante, lo que le corresponde a la Fiscalía, que son los casos judicializados, Escobar, lamentó que sólo ha alcanzado un 22%, de judilización.

“Si yo sólo judicializó 22% , eso significaría que el nuevo Fiscal, debe hacer más eficientes los recursos de la Fiscalía no hay más recursos para esta, entonces, qué acciones se podrían tomar internamente para tratar de disminuir la carga la boral, aumentar los casos judicializados y claro, no por cumplir una meta, sino un trabajo integral y positivo para la sociedad del castigo del crimen”, opinó.

“De esto se trata, que la Fiscalía con que estos recursos que tiene no le permiten ser más efectiva- allí están los datos-, y el nuevo titular puede revertir la tendencia, analizando anteriores gestiones, como los casos iniciados y los presupuestos que hubo momentos que obtuvo mayores fondos, pero la impunidad se mantuvo, no se movió, entocnes no hay cambio entre más presupuesto, mayor efectividad”, puntulaizó Escobar.

