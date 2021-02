La Auténtica banda de Plata presenta vídeo de la canción “Orden de Captura”

@SAmigosCoLatino

La Auténtica banda de Plata en esta ocación nos presenta su mas reciente video “Orden de Captura”.

La infidelidad de una mujer a quien su pareja trató como una reina, la manera en que esta es atraída por otro sin importarle nada, son descritos en el vídeo de esta melodía presentada en el tradicional estilo regional mexicano.

“Fueron muchas ocasiones, fallaste mi amor, tu me fallaste, me disparaste fríamente al corazón. Fallaste, ya no puedo perdonarte aunque quedé amandote, amandote tanto con lo que sobró,” dice la canción

Para fortalecer una buena composición musical, era indispensable un impacto visual de calidad. Por ello, la Auténtica Banda de Plata presenta el vídeo de su melodía Orden de Captura, que fue desarrollado en un hotel de la playa El Pimental y en el malecón del Puerto de La Libertad.

El lic. Atilio Ramírez, propietario de la agrupación, explica que se buscó crear un vídeo de calidad en que se alternan las escenas de la agrupación, con el desarrollo visual del tema de la canción.

Orden de Captura es una canción original del salvadoreño Ricardo Quintanilla y trata precisamente sobre un hombre que, enamorado de su pareja, le brinda todas las atenciones y comodidades posibles.

Pero ella es atraída por las galanterías de otro hombre, se deja llevar por el entusiasmo del momento y es infiel a su pareja.

El lic. Ramírez detalla que en el vídeo se hizo énfasis en la composición visual, la calidad de iluminación y la selección de sitios adecuados para el desarrollo del tema que describe la canción, como una manera de conservar y ampliar la calidad de las producciones de La Auténtica Banda de Plata, vigente y en ascenso desde 2018.