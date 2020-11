La Asamblea reta al Ejecutivo por asignación de FODES y Fomilenio II

Samuel Amaya

En el seno de la plenaria de este jueves en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto sesionó para reformar el Decreto Legislativo N° 640 de los $1,000 millones que emitió el Ejecutivo en bonos para la recuperación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. La reforma se podría deber al clamor de los alcaldes de diferentes partes del país que llegaron a la sesión plenaria de la Asamblea para exigir $288 millones para el pago del Fondo de Desarrollo Local (FODES), ya que las municipalidades siguen sin recibir el pago por siete meses y pidieron que se les desembolse a partir de un remanente de un préstamo aprobado al Ejecutivo.

Con 68 votos fue aprobado el dictamen N° 376 de dicha comisión, en el sentido que se reformaran los artículos 2 y 12 del DL N.° 640, para que se incorporen recursos a las alcaldías, el cual tiene un retraso de siete meses consecutivos del FODES, además pagar a FOMILENIO y pago de pensión de veteranos. Dicho decreto que contempla $1,000 millones de dólares en emisión de bonos, de los cuales $600 millones son para ayudar a las micros, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia a reactivar sus empresas; y el resto, $400 millones, el Ejecutivo preveía que serían destinados para gastos corrientes, entre ellos, $100 millones para el pago a los exportadores de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA); y $300 millones para saldar obligaciones de proveedores del sector privado del Estado. Luego de un rato en la plenaria, este fue aprobado con 64 votos para que dichas reformas sean aplicables y que a las alcaldías se les pueda asignar.

Esos $400 millones se resignan para recursos para cumplirle a los alcaldes con $288 millones de atraso del FODES que el Gobierno no les transfiere desde hace casi seis meses, mencionó Yanci Urbina, diputada del FMLN y miembro de la Comisión de Hacienda.

Además, $50 millones para el pago de los proyectos pendientes del programa Fomilenio II, que no está incluido en el presupuesto general de 2020, que dicho sea de paso el director ejecutivo de Fomilenio II, William Pleités, llegó de igual forma a la Asamblea para buscar la solución. Afirmó que son 31 proyectos que no se han terminado pero que con la solicitación de $50 millones se podrán finalizar todas. También se asignó un complemento de $16 millones para recursos al Instituto de Veteranos para honrarles su pensión del último tramo del presente año.

Los alcaldes -por su parte- manifestaron que sin el FODES no tienen recursos propios y están con una problemática de la recolección de desechos sólidos, compra de focos para todo el alumbrado eléctrico de los municipios. “Hemos tenido el apoyo de los diputados, aunque se han expuesto hacer criticado, pero sabemos que están haciendo lo correcto por el pueblo salvadoreño”, recalcó la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, quien se refirió además a Fomilenio II, que de no tener ese dinero se van a perder proyectos donde van a desfavorecer a la población salvadoreña.

Por otro lado, según se mencionaba, el presidente Nayib Bukele no podría vetar dicha disposición, ya que ese tramo de dinero, ya fue aprobado y ratificado, solo a la espera de ser asignado por la Asamblea.

El diputado de GANA, Guadalupe Vásquez dijo: “Ese decreto es completamente falso, se les ha mentido a los alcaldes, a Fomilenio II y a quienes podrían ser beneficiados. Estaban hablando de que el Gobierno tenían aquí $354.2 millones, y en efecto, el ministro de Hacienda lo envío en julio, pero en octubre al no tener respuesta de los parlamentarios, envió una nota que retiraba la propuesta y que ese recurso es lo que el gobierno ha utilizado para el fideicomiso a través de BANDESAL. Vásquez dijo que el presidente tuiteó de que va a vetar el decreto legislativo porque no tiene nada de que aprobar, no tiene nada que sancionar; en ese sentido los diputados han hecho un ‘show político’ de los más baratos que pueda tener esta Asamblea Legislativa”.

Margarita Escobar (ARENA) expresó: “El ministro de Hacienda y otros funcionarios habían dicho que el FODES lo tenían en la Asamblea Legislativa y que éramos nosotros los que no aprobamos los préstamos para que les pagaran. Ahorita acabamos de aprobar los préstamos para el FODES y ahora dicen que ya no tienen el dinero, la pregunta es más bien ¿qué hicieron con el dinero?”, cuestionó la diputada.

“El proceso de formación de ley implica una línea que sigue, y en ese sentido aquí hay una petición que esos $354 millones ingresaron y tiene un número de expediente, es decir, ya está en los procedimientos legislativos y una vez están en los expedientes, el Gobierno ya no puede suspenderlo. Por lo tanto, la carta no es válida, no tiene autoridad para suspender los procedimientos constitucionales legislativos con independencia de poderes”, finalizó Escobar.

Ahora todo depende de lo que digan las instancias correspondientes de esta problemática, será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que analice y pronuncie, dado que el presidente Nayib Bukele anunció ayer tarde que vetará el decreto que contiene las reformas.