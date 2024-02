Karateca Helena Galán se consagra como «la reina» del CCONDEKA 2024

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La karateca salvadoreña Helen Galán se convirtió en la reina del XXIX Campeonato Centroamericano de Karate (CCONDEKA 2024) que se llevó a cabo en la Cuna del Mágico, en el estadio nacional Jorge «El Mágico» González, al coronarse con cuatro medallas de oro y una de bronce, lo que la convirtió no solo en la atleta más destacada de la azul y blanco sino también del campeonato regional.

“Me siento satisfecha por lo que he alcanzado. En el primer día de competencia sumé un oro y un bronce, en senior logré llevarme el primer lugar en cada presentación que hice. He dado mi cien por ciento este año, he empezado muy bien en katas, gracias al esfuerzo hecho en años anteriores”, mencionó.

La karateca obtuvo en el evento senior medallas de oro en kata individual, kata por equipo y en kumite individual en categoría -50kg; en sub-21 se adjudicó un oro y en kata individual y un bronce en kumite individual en categoría -50 kg.