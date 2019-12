Juventudes cuestionan falta de políticas a su favor en Presupuesto 2020

Joaquín Salazar

La aprobación del Presupuesto General de la Nación 2020 es una traición a las juventudes, considera el sector juventud de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Sociales, ya que consideran que la aprobación del presupuesto se minoriza el papel de los jóvenes salvadoreños y se eliminan programas de beneficio para este sector poblacional.

Organizaciones juveniles asociadas en la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares externaron su inconformidad por la aprobación del Presupuesto 2020, ya que contempla un recorte y retroceso en programas sociales, que terminarán afectando directamente a los sectores vulnerables como la juventud, mujeres y niñez.

“Es una falta muy grave y una traición a las juventudes, ya que nosotros somos los instrumentos principales. Estamos vulnerables a este tema, ya que solo tenemos $4.3 millones para la ejecución de la Ley de Juventud y esta no será suficiente ya que estos fondos solo serán para el pago de salarios y temas administrativos“, explicó Katherine García, representante del Sector juvenil. Y es que el actual presupuesto, aprobado el viernes pasado por la derecha legislativa, presenta un recorte presupuestario en los ministerio de Medio Ambiente, Economía y Turismo. De igual manera se eliminan programas dedicados a dinamizar a la juventud salvadoreña, como empleabilidad juvenil y pasantías.

Asimismo, cuestionan que en el presupuesto en publicidad del Gobierno aumenta a $22 millones y la inflación de ciertas partidas etiquetadas como “Gastos Financieros”, ya que no dan garantías de transparencia y puede prestarse a corrupción dentro del Gobierno.

“Sentimos que tenemos un desconocimiento certero de que implica las acciones ( a favor de las juventudes) que se aplican desde el Gobierno.

“No hay objetivos claros no sabemos que esperar, solamente vemos publicidad”, dijo Gonzalo Montano.

Las juventudes cuestionan el papel de CIFCO en las juventudes, ya que será sede de un programa de técnicos para jóvenes, al cual no están en contra, pero hay entidades como el ITCA o la Universidad de El Salvador que pudieron recibir más fondos para ampliar sus carteras de estudio.

“Sobre los programas que se están aplicando son programas bajo el INJUVE, como el Surf City, con el cual no se van a solucionar los problemas estructurales de la juventud. Con los CUBOS, no sirve de nada tener un equipamiento físico si afuera los jóvenes están viviendo en represión”, agregó Katherine García.

Ante ello, las juventudes organizadas condenaron la priorización a la Fuerza Represiva en la que se ha aumentado en un $26.7 millones al presupuesto de Defensa, en el que incluyen gastos para compras de armamento. Pero no incluye refuerzos suficientes para la Fiscalía General de la República.

“Este gobierno no tiene proyectos sobre la prevención de la violencia, sino que se centra específicamente en el aspecto represivo, en especial a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. No estamos en contra de que se necesite más recursos para el combate a la criminalidad, sin embargo, no hay proyectos con respeto a los derechos humanos para los jóvenes dentro de sus barrios y sus colonias. Es una situación bien preocupante. No hay asignación de la becas en UES, ITCA, no hay proyectos de juventudes”, afirmó Daniel Portillo.