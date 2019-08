Juventud pide que fondos para militarización pasen a programas de empleabilidad

Rosmeri Alfaro

El hecho de militarizar las calles no es garantía de que exista seguridad en el país, así lo afirmaron jóvenes de la Plataforma Global, quienes señalaron que los fondos que el gobierno invertirá en el tema deberían pasar a procesos de empleabilidad.

En el marco del Día Internacional de la Juventud diferentes organizaciones sociales conformadas por jóvenes alzaron su voz ante la ejecución del plan de Control Territorial implementada por el Gobierno.

Cabe mencionar que como parte de la fase I del plan el presidente Nayib Bukele ordenó añadir 3,000 militares a las tareas de seguridad, y pidió reasignación de fondos a la Asamblea de Legislativa.

“Normalmente nos han enseñado que cuando más presencia policial o militar hay más seguridad, se tiene pero se debe ver la efectividad al largo del tiempo (…) hay un sector de la juventud que se siente seguro, pero esto no se puede comparar con el porcentaje que se siente inseguro y no por el hecho de pensar que los van a detener, sino que entre más repliegue policial hay, los delincuentes se movilizan hacia otros lugares”, expuso Ricardo Salinas miembro de la Plataforma Global.

“Desconocemos hacia qué va dirigido el plan, ya van tres fases en menos de tres meses y eso es preocupante, porque pareciera que vamos corriendo y no hay una tabla que diga esto a respondido a esto y hacia qué vamos”, expuso.

El joven también se pronunció ante la estigmatización y la falta de empleos que sufre este sector población.

“Luego de la implementación del plan he conocido el caso de músicos que han sido detenidos por agrupaciones ilícitas, y eso te dice hacia dónde vamos, son jóvenes usando una herramienta artística para satisfacer sus necesidades económicas (…) muchas veces ven un chico con una gorra o un tatuaje artístico y hay una estigmatización sicológica”, manifestó Salinas, quien afirmó que la eliminación de la estigmatización solo puede lograrse si hay un trabajo conjunto entre la sociedad, gobierno y empresa privada.

Otro de los que se pronunció a esta situación fue Aldo Cortez, presidente de las Juventudes Socialdemócratas de El Salvador. “Está bien que haya policías porque el Estado debe garantizarnos seguridad, pero no está bien en la forma en que lo están haciendo porque los policías en la calle no se traduce en seguridad como tal. Los que no están dentro de las colonias creen que eso funciona”, manifestó en una entrevista radial.

Cortez enfatizó en que precisa romper paradigmas y de la colaboración de la empresa privada para la integración de los jóvenes al mercado laboral.