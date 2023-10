Israel declara la guerra y refuerza al Ejército en torno a Gaza

RAFAH, GAZA - OCTOBER 08: Smoke rises after Israeli airstrikes in Rafah, Gaza on October 08, 2023. (Photo by Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency via Getty Images)Smoke rises after Israeli airstrikes in Gaza on Sunday, October 8. Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency/Getty Images

Tel Aviv/Prensa Latina El gabinete de seguridad israelí anunció hoy la declaración oficial del "estado de guerra" y en consecuencia la ejecución de una gran operación militar contra la Franja de Gaza y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas). El portal noticioso Walla destacó que, aunque se informó este domingo, la decisión de invocar el llamado artículo 40 Aleph fue acordada anoche, por primera vez desde 1973, cuando estalló la guerra del Yom Kippur, conocida como Guerra de Octubre en los países árabes. Tanto el primer ministro Benjamin Netanyahu como las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la víspera que el país estaba en guerra, pero faltaba la confirmación legal. La decisión se aprobó tras la operación de Hamas, cuyo brazo armado, las Brigadas Al Qassam, lanzaron miles de cohetes contra el país y luego iniciaron una ofensiva terrestre que tomó por total sorpresa a las FDI y a los estamentos de seguridad. El Movimiento afirmó que la campaña es una respuesta por las sistemáticas incursiones de colonos en la jerosolimitana Mezquita de Al Aqsa y los continuos ataques contra el pueblo palestino. Tras más de 24 horas de combates, aún hay zonas en esta nación controladas por los milicianos palestinos, quienes capturaron, además, a docenas de israelíes, tanto civiles como militares. El Ministerio de Salud israelí reportó más de 600 muertos y unos dos mil heridos, de ese número, el Ejército admitió 44 bajas mortales y la Policía 16. Tras el ataque, Israel lanzó una ofensiva área contra el enclave costero, que incluyó como objetivos edificaciones y mezquitas, lo cual provocó miles de desplazados e importantes daños materiales. Las autoridades de salud de Gaza informaron que 313 personas murieron allí y más de mil 788 resultaron heridas, aunque la cifra es muy superior, pues Israel informó que mató a más de "400 terroristas", como califica a los milicianos. Las FDI anunciaron hace unas horas una amplia movilización, en lo que parece una inminente ofensiva a gran escala contra el enclave costero. "Estamos inundando el sur con tropas", destacó en un comunicado el portavoz castrense, general Daniel Hagari. Una fuente de seguridad israelí afirmó a Walla que "no hay mensajes directos o indirectos a Hamás. No hay mediación (…) las FDI están actualmente en guerra. Esto es una guerra". En respuesta, Abu Obaida, vocero de las Brigadas Al Qassam, desafió en la mañana a Israel y recordó que tiene en su poder a numerosos prisioneros de ese país. Amenazar a Gaza es un juego perdido, afirmó el miliciano palestino, al referirse a la declaración del jefe de Gobierno. "…Netanyahu, tus soldados huyeron como langostas frente a los cientos de combatientes de Al Qassam, dejando todo atrás", señaló Obaida en alusión a la ofensiva ayer de Hamas. Lo que le sucede a nuestra gente en la Franja de Gaza, les sucederá a ellos, advirtió en alusión a los prisioneros. Saleh al-Aruri, dirigente de Hamas, afirmó la víspera que la eventual ofensiva contra el enclave será combatida por las milicias palestinas.

