Israel cierra Mezquita Ibrahimi en Hebrón y expulsa a sus custodios

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Hebrón/Prensa Latina

Las autoridades israelíes cerraron este viernes la Mezquita Ibrahimi en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, e impidieron el acceso de los fieles musulmanes, además de expulsar a sus empleados y custodios.

Según informó el Ministerio palestino de Asuntos Religiosos, la medida se produjo después de un ataque armado en la entrada norte de Hebrón que dejó dos palestinos muertos y cinco colonos heridos.

Tras el incidente, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, autorizó el establecimiento de un cordón de seguridad alrededor de Hebrón y varias aldeas cercanas, según la radiotelevisión pública israelí.

En un comunicado, el Ministerio palestino de Asuntos Religiosos condenó el cierre y la expulsión del personal, que calificó de violación de la santidad de los lugares sagrados islámicos y de la libertad de culto, protegida por las convenciones y el derecho internacional.

La institución sostuvo que estas acciones forman parte de una política orientada a reforzar el control israelí sobre la mezquita mediante su división temporal y espacial, así como a privarla de su administración islámica legítima. Asimismo, afirmó que el recinto, incluidos sus soportales y patios, constituye un patrimonio islámico y que las medidas adoptadas no modificarán su identidad histórica y religiosa.

El ministerio alertó sobre las consecuencias de las reiteradas restricciones contra los lugares sagrados y el personal religioso, e instó a la comunidad internacional, a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos y, en particular, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a intervenir para exigir el fin de esas medidas.

El Acuerdo de Hebrón, suscrito en 1997 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, dividió la ciudad en dos zonas: H1, bajo control palestino, y H2, bajo control israelí.

Esta última abarca alrededor del 20 por ciento de la superficie urbana e incluye la Ciudad Vieja, la Mezquita Ibrahimi y barrios sometidos a restricciones de movimiento impuestas por Israel.

Según estimaciones palestinas, más de 800 colonos viven en asentamientos distribuidos por la zona bajo control israelí.

Desde el inicio de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza en octubre de 2023, el ejército y los colonos han intensificado sus ataques contra la población palestina y sus propiedades en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este.

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