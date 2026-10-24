El Día de Todos Los Santos en Santa Tecla

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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

El origen de la festividad de Todos los Santos evoca en el creyente el reconocimiento a los méritos y sacrificios de los hombres y mujeres que alcanzaron la santidad a la que todos estamos llamados. Esta celebración coincide con la de los Fieles Difuntos, quienes pasan por un proceso de purificación con el fin de gozar de la vida eterna en presencia de Dios. De ahí que la expresión de “Todos los Santos” no solo se refiere a los beatos o santos canonizados por la iglesia católica, sí no a personas anónimas que viven “En la presencia de Dios”.

Un elemento imprescindible en la vida de los habitantes de Santa Tecla es su gran devoción y respeto a la memoria de los santos de la iglesia católica, por lo que esta crónica busca salvaguardar reminiscencias de nuestros mayores. Es importante recalcar que esta conmemoración contrasta en la actualidad con el día de brujas o “Halloween”, el que es celebrado por niños y jóvenes, sin darse cuenta que es una tradición pagana de los pueblos Celtas en la antigüedad.

Fue el Papa Gregorio III quien pasó la Fiesta de Todos los Santos al 01 de noviembre en respuesta a la celebración pagana del Año Nuevo Celta, que tiene lugar la noche del 31 de octubre, por lo que la intención sirvió para que los nuevos creyentes abandonaran antiguas creencias religiosas, sin dejar de lado su cultura e identidad.

En memorias de doña Miriam vda. de López, en tiempos del padre Francisco J. Méndez (+), expárroco de la Inmaculada Concepción de Santa Tecla en 1954, se acostumbró celebrar una eucaristía para tal efecto, seguido del cortejo de la procesión de las “Ánimas”, que era de tamaño limitado, en la que se simbolizó una llama al centro que era escoltada por dos manos en ambos extremos de la misma en señal de oración, de la que no existe paradero ni registro de cuando se dejó de celebrar tal sacramental.

En 2004, el entonces párroco de la Inmaculada Concepción monseñor Rogelio Esquivel, promovió la celebración del “Día de Todos los Santos”, con el fin de contrarrestar el “día de brujas”, por lo que los niños y jóvenes de dicha parroquia, representan hasta la fecha a personajes bíblicos, así como a los beatos y santos de la iglesia católica.

Dicha celebración se suspendió temporalmente en 2020 a causa de la pandemia de Covid 19, retomándose en 2021 de forma descentralizada, lo que fue replicado por otras parroquias de la ciudad, inculcando a través de ello valores morales y cristianos, y no como se pretende actualmente promover un concurso de “catrinas” por parte de la municipalidad tecleña.

¡Conozcamos y defendamos la fe de nuestros mayores que nos identifican con la Santa Tecla del ayer!

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