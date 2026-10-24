Ingleses en Centroamérica XXVIII

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Caralvá

Intimissimun

Pronunciamiento del presidente Doroteo Vasconcelos

Guatemala invade a EL Salvador

… la Gran Bretaña se ofrece el escudo de su poder

Ingleses bloqueo Aduana La Unión y puerto de Acajutla

Gazeta de El Salvador en la República de Centroamérica

San Salvador Diciembre 13 de 1850

DOROTEO VASCONCELOS

Presidente del Estado de El Salvador a sus conciudadanos

Salvadoreños: Informado tiempo ha por datos fidedignos, trascendía que el partido que se ha entronado (?) en Guatemala con el poder público, tenía meditada ((?) una invasión al Departamento de Sonsonate. Mis sospechas pasan a ser convicciones ahora (?) que veo la proclama del General Carrera dada en Jutiapa el 19 pasado.

Él después de haber violado el territorio de Honduras amigo y aliado de El Salvador, se dirige con inconcebible audacia a estos pueblos: los amaga con un escarmiento; los concita a la rebelión contra el legítimo Gobierno, y los amenaza con hacerles la guerra no respetando el territorio. Semejante insulto no puede tolerarse.

Colocado al frente y rigiendo los destinos de un pueblo como el salvadoreño no permitiré que un solo palmo de su territorio sea violado impunemente.

COMPATRIOTAS. – Os conozco – El Estado en masa volará a la frontera, y los salvadoreños se cubrirán de gloria en el campo del honor.

Vigilante por vuestra quietud, y por la dignidad de esta Patria, que tanto nos cuesta, hago reunir un ejército respetable que sepa escarmentar de un modo ejemplar y definitivo al osado que profane nuestro territorio.

AMIGOS. – Lleno de complacencia veo vuestra inmensa disposición y siento el influjo poderoso de una opinión compacta, y de ese sentimiento de honor y de marcial valentía que os caracteriza, y que os ha hecho famosos en los días de conflicto.

Desprecio los insultos personales que me prodiga la prensa de Guatemala; miro con desdén las amenazas impotentes; pero no veré con indiferencia que se ultraje al Estado, y que se amague la seguridad ni de la última de sus Aldeas.

CONCIUDADANOS – Tenemos una Patria; ella es para nosotros un objeto sagrado. Yo juro defender sus derechos, sus leyes y su territorio con todo el poder y recursos que la ley pone en mis manos. Cuento para ello con vuestra cooperación; estoy sumamente convencido de que sabréis convocaros al derredor del Gobierno y castigar al temerario que se arroje en la desesperada empresa de hostilizarnos.

San Salvador, Diciembre 4 de 1850

Doroteo Vasconcelos

LA GACETA

San Salvador, Diciembre 13 de 1850

Quisiéramos que los que hoy escriben sobre asuntos tan graves como son todos aquellos en documentos (?) se trata del interés nacional, olvidasen un poco sus propias afecciones y entrasen en materia sin pretensiones y sin odios, concienzuda y lealmente. – Es así y solo, así como podríamos entendernos.

Cada cual dice que quiere lo mejor para su patria y puede ser cierto. – La diferencia consiste en que, los guatemaltecos, por ejemplo, cuando hablan de intereses comunes & &, se refieren solo a su Estado, y otro tanto sucede con Costa Rica, – Nosotros pensamos de otra manera; los intereses locales son muy subalternos por ahora en presencia de otros interés de más importancia y vitalidad, cual es el de Centro-América. – Es decir, que aquel bien que buscamos no lo queremos para nosotros solos, sino también para Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. – A nadie pretendemos se le disminuya ninguno de sus derechos, sino que todos lo gocen con perfección y seguridad bajo los auspicios de una ley común, liberal, adecuada justa y consentida por todos como emanada de la voluntad de todos.

Nada va a ganar para si especialmente el Estado de El Salvador con el establecimiento de un gobierno general; los derechos como sus obligaciones se repartirán con igualdad, y la soberanía de cada una de las partes componentes no puede reputarse menoscaba por la aparición de un gobierno que represente en ciertos casos y de un modo colectivo estas soberanías. – El Estado de El Salvador si siguiera esos mezquinos principios de miserable egoísmo, sería sin duda aquel a quién menos perjudicaría el sistema disolutivo que hoy se pretende poner en boga. – No tiene ni puertos, ni territorio en disputa; no ha sufrido desmembraciones y es quizá el que menos dependencia tiene de los otros. – Sus hijos son industriosos y en un caso extremo se bastarían por su mismos.

Mienten pues a la faz del mundo los que sostienen ser una mirada interesada la que anima a los verdaderos Centro-Americanos, que entre tantas dificultades levantan su voz invocando la reaparición de un lazo común. – Si estos patriotas han comprendido mejor que sus adversarios cual es lo que mejor conviene a la felicidad y gloria de su país, lo decidirá la historia, y no esos doctrinarios fervorosos del absolutismo que aconsejan deslealmente la disolución para desunir la fuerza y presentar a nuestros enemigos exteriores, partes aisladas, intereses heterogéneos traidoramente creados, y fáciles víctimas de la codicia extraña bajo muchos y diversos títulos, siendo el más obvio y practicable el de protectorado a que solo han podido someterse gustosos hombres sin fe, sin carácter y sin instrucción sólida en la ciencia política.

No pretendemos con esto inculpar al gobierno de Costa Rica, no estamos enterados de las peculiaridades que motivaron su conducta en este asunto; peri desde que hemos visto en las publicaciones de aquel Estado, la intervención a que se cree tener derecho la Gran Bretaña se ofrece el escudo de su poder, para la decisión de ciertos negocios domésticos, no podemos menos de deplorar las circunstancias que pudieron conducir a aquel gobierno a este sometimiento paliado; y más aun la necesidad en que se ha constituido de mantener sus periódicos y documentos oficiales una especie de homilía continuad en alabanza de aquello mismo que debía ruborizarle. Preciso le ha sido buscar entre los expulsos de su patria por revoltosos y malévolos, quien quisiera encargarse de aquella fastidiosa tarea, y un extranjero es el que al fin se constituyó en apologista de todo lo que es dañoso y perjudicial a Centro-América y en detractor gratuito de todo ciudadano que si quiera proponga un pensamiento que tienda al gran fin de reorganizar la república. – Nosotros nos complacemos en observar que no es un centro-americano el encargado de tan odiosa comisión.

BLOQUEO

El de nuestros puertos será largo a lo que parece por muchas razones.

1º Porque estamos incomunicados con el cónsul D. Federico Chatfield.

2ª Porque el bloqueo no hace daño a los comerciantes y buques ingleses, quienes cargan libremente sus frutos y salen sin embarazo a diferencia de los buques de otras naciones que son repelidos.

3º Porque embarazado a causa del mismo bloqueo el movimiento mercantil de nuestros puertos no habrá derechos ni productos, y en consecuencia la Aduana de La Unión no podrá solventar lo quince mil pesos de la deuda inglesa, a que esta afectada especialmente. Y esta falta será motivo de otro bloqueo para la feria siguiente; que es lo que desean lo bloqueadores.

Lo dicho puede servir de introducción y comentario al oficio que insertamos a continuación:

Comandancia del Puerto de Acajutla. Acajutla, noviembre 28 de 1850. – Sr. Ministro de Hacienda y Guerra. – El día 25 del corriente ancló en la rada de este puerto el vapor de guerra Gorgón e inmediatamente intimó la salida en el perentorio término de doce horas, al capitán de la barca inglesa “Secreto” bajo la pena de perder el buque sino lo verificaba según las órdenes del Almirante que le remitió en copia. Estar órdenes previenen a los comandantes de los buques bloqueadores, decomisen a todos los mercantes que en los puertos de El Salvador tomen carga de cualquier clase, mas como el capitán de la Secreto, es inglés, y tiene relaciones de amistad con el comandante del vapor, estas órdenes ha sido descaradamente relajadas respecto al predicho capitán ; pues a la vista de toda esta población y de los mismos bloqueadores se ha embarcado a bordo de la Secreto con una cantidad de bultos de efectos del país, D. Bernardo Rivera Salazar que se dirige para Punta-Arenas. Semejantes parcialidades con los buques mercantes ingleses, me ha parecido por su injusticia ponerlas en conocimiento de U. para que por su conducto, se impongan al Sr. Presidente del Estado, de la conducta que observan con solo sus paisanos los comandantes ingleses; pues con buques de la misma clase que tiene bandera de distinta nación, no se han manifestado tan deferentes porque igual caso y con el mismo Sr. Rivera Salazar, se presentó en los otros días un hecho semejante prohibiéndosele el embarcarse, solo porque intentó hacerlo en un buque americano. Este mismo día ha vuelto de Istapa el vapor de guerra Gorgón; con mayor consideración soy de U.Sr. Ministro atento y obediente servidos. – D.U.L -Santiago Salaverría – Es copia fiel. Dueñas. amazon.com/author/csarcaralv

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