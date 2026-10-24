Atletas mexicanos competirán en la Cordillera Challenge de El Salvador

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Saúl Méndez

Colaborador

El Salvador recibirá a una delegación de atletas mexicanos de alto rendimiento que participará en la Cordillera Challenge, una competencia de carrera de montaña de 130 kilómetros y más de 6,300 metros de desnivel positivo, como parte de una agenda que busca fortalecer los vínculos deportivos y culturales entre ambos países.

La delegación estará encabezada por María Lorena Ramírez Hernández, ultramaratonista indígena del pueblo rarámuri, originario de la Sierra Tarahumara, en el estado mexicano de Chihuahua. La deportista ha obtenido reconocimiento internacional por su participación en carreras de larga distancia y recibió el Premio Nacional de Deportes 2025 por su trayectoria.

Ramírez estará acompañada por otros tres corredores mexicanos, quienes competirán con el apoyo de la Embajada de México en El Salvador.

La Cordillera Challenge representa un desafío de resistencia que recorrerá algunos de los principales escenarios naturales del país. La ruta comenzará en el lago de Coatepeque, continuará por el volcán de Izalco y Ataco, y concluirá en Barra de Santiago.

La participación de los atletas mexicanos también busca contribuir a la proyección de El Salvador como destino para competencias internacionales de montaña, mediante el aprovechamiento de sus paisajes y espacios naturales.

Como parte de esta agenda, también estará presente Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, atleta y líder de México Imparable, una iniciativa que vincula el deporte, la cultura y la identidad para impulsar el talento deportivo y dar visibilidad a los pueblos originarios de México.

El proyecto promueve, a través de carreras y actividades culturales, el reconocimiento de las comunidades indígenas y la ampliación de sus oportunidades de participación en el ámbito deportivo.

Exposición fotográfica en la BINAES

La agenda cultural contempla la inauguración de la exposición fotográfica México, Tierra de Campeones, programada para el martes 3 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, en el séptimo piso de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES). La muestra estará abierta al público hasta el 8 de noviembre.

Impulsada en el marco del proyecto México Imparable, la exposición fue conceptualizada y producida con la participación de Ana Laura Bustamante Issa, directora creativa ejecutiva de la casa productora Loom.

La muestra presenta imágenes de la vida cotidiana, las tradiciones y la riqueza cultural de las comunidades originarias de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. A través de retratos de sus habitantes, sus costumbres, su relación con el territorio y su vínculo con el deporte, busca acercar al público salvadoreño a la diversidad cultural de estos pueblos y destacar su contribución al patrimonio de México.

La Embajada de México señaló que estas actividades buscan promover el deporte como un espacio de encuentro entre ambas naciones, visibilizar el talento de los pueblos originarios y fortalecer los intercambios culturales y deportivos.

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