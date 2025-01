Inmigrantes deportados de Estados Unidos y la oscura historia secular

César Ramírez

El tema es recurrente y tiene arraigo en los discursos políticos en tiempo de elecciones y recesión económica, es usado desde el siglo pasado en muchas elecciones estatales y nacionales de Estados Unidos, ahora la tendencia es identificar a todos los inmigrantes como mexicanos incluyendo centroamericanos, suramericanos, caribeños etc., además se les asocia con actos criminales sin prueba alguna.

El fenómeno tiene origen histórico después de la guerra de anexión de Estados Unidos contra México que arrebató la mitad del territorio habitado por mexicanos, fue a mediados del siglo XIX que se posee registro de ingreso de inmigrantes puesto que aquella nación necesitaba trabajadores y aún existía esclavitud, se poseen documentos que denuncian agresiones en California, Arizona y Texas contra los mexicanos incluso los nacidos en Estados Unidos, los académicos refieren “la inmigración mexicana es por unos sesenta años y tres generaciones anterior a 1910”1 así se refiere además grupos políticos como “Know Nothings” (una asociación antinmigrantes que convertían a víctimas de sus ataques a los mexicanos y otros inmigrantes del suroeste2.

Tema de frontera

La condición económica de aquellos años entre 1880 y 1990 forjó una emigración a los antiguos territorios mexicanos: California, Nuevo México, Texas, Arizona y Colorado en unión con los mexicanos residentes, se integraron a los trabajos más bajos de fuerza laboral, “no se estableció una frontera administrativa hasta la tercera década del siglo XX, y no fue vigilada plenamente hasta la quinta. En realidad, la frontera mexicanoamericana ha estado más tiempo abierta que cerrada; es obvio que la inmensa mayoría de los mexicanos (ciudadanos arraigados) de México nunca emigraron”3

Racismo

“Antes de 1882 no existía ninguna restricción federal de importancia ni leyes para regular cuotas de inmigración, aunque el Act, Concerning Aliens de 1798 autorizaba la deportación de inmigrantes”… “ para 1882 los aspectos básicos de la regulación de la mano de obra y racismo explícito ya eran visibles en las prácticas legales y políticas 4. “En 1882 el Congreso aprobó la Chinese Exclusion Act. que fortalecía los sentimientos racistas de los trabajadores norteamericanos y la tendencia a convertir a los no blancos en chivos expiatorios. A continuación, en 1883 fue promulgada la primera ley general de migración de Estados Unidos. Establecía un impuesto por persona y preveía la exclusión de ciertas categorías de emigrantes. En 1885 el Congreso aprobó la primer Alien Contract Labor Law (Ley de contratación de trabajadores extranjeros) su objetivo principal era impedir a los empleadores que importaran “mano de obra extranjera para sustituir a los trabajadores anglos”.5

Deportaciones de mexicanos 1924-1980

“Desde los años sesenta hasta los ochenta la comunidad mexicana en Estados unidos creció en complejidad -numéricamente y en importancia política- a medida que los inmigrantes se convertían en una parte cada vez más importante de la sociedad y la economía estadounidense. Los inmigrantes nacidos en Estados Unidos, entonces como en el pasado, eran mayoría. Presumiblemente, los trabajadores mexicanos indocumentados, casi todos de corto plazo, pueden haber fluctuado entre medio y un millón y medio de personas durante aquellos años, en 1980 había aproximadamente 50 mil traslados legales diarios, pero se alcanzó un récord asombroso de ocho millones de casos de deportación entre 1924 y 1980”6

Estos elementos documentados nos permiten identificar los elementos históricos de este fenómenos de los inmigrantes, considerando además que los salvadoreños son significativos y las deportaciones pueden considerarse en miles de compatriotas, el ejemplo de la preparación para recibir a estos ciudadanos requerirá de los conocimiento que otras naciones como México; hace años que propusimos la creación del instituto de las migraciones, el estudio de fronteras o investigaciones de orientación de los deportados, recordemos los célebres centros de contención durante la pandemia que provocó muertes innecesarias; esos estudios nos permitirían soluciones posibles, pero acá no sirve de nada la Antropología, ni la Sociología como herramientas del cambio cultural, a pesar de todo la deportación sucederá… amazon.com/author/csarcaralv

Continuará

