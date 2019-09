Infraestructura para Santa Tecla 2021 en el limbo

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

¡Contra el tiempo! Yamil Bukele, presidente del INDES, informó que el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021 no saldrá a tiempo con la construcción de la infraestructura que habían proyectado.

“Es un tema delicado que he trabajado a puerta cerrada, porque quedan aproximadamente 832 días para los Juegos y está difícil armar toda la infraestructura que en su momento Santa Tecla presentó”, admitió el titular del Instituto Nacional de Deportes.

Yamil explicó, además, que el Comité Organizador de la justa no ha realizado los trámites de construcción de infraestructura en su debido proceso y eso ha complicado su viabilidad.

“Los procesos no se hicieron de la mejor manera posible, aunque sé que hay gente del Comité Organizador que tiene la ilusión y las ganas para hacer las cosas correctamente. Sin embargo, reitero que los procesos no se hicieron correctamente y hoy ponen contra la espada y la pared un proyecto que no debería perderse”, agregó.

El presidente del INDES también reveló que le han comunicado a Roberto d’Aubuisson, alcalde de Santa Tecla, que la inversión en infraestructura no será exclusivamente para la ciudad tecleña.

“Sé que no toda la infraestructura se construirá en Santa Tecla, porque el presidente Nayib (Bukele) le dijo al alcalde Roberto d’Aubuisson que no había problema en construir los escenarios en Santa Tecla, pero también hay que remodelar toda la infraestructura en nuestro país y sería ilógico que Santa Tecla sea un ciudad bonita en infraestructura y el resto de escenarios queden como están”, explicó Yamil Bukele.

Ante esta situación, dijo que, si no se llegan a construir los escenarios deportivos requeridos, una alternativa es realizar unas disciplinas deportivas fuera de Santa Tecla.

“Mi opción sería que los Juegos Centroamericanos 2021 se sigan llamando Santa Tecla, pero que utilicemos parte de nuestra infraestructura (INDES). Además, la ventaja de nuestro país es que las fronteras entre las ciudades están a la vuelta de la esquina y, con la coordinación de la Policía Nacional Civil, podemos movilizarnos en 10 minutos de Santa Tecla al estadio “Mágico” González”, detalló Yamil Bukele.

Es de recordar que el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021 proyectó invertir 80 millones de dólares para la justa regional.

El presupuesto estaba destinado de la siguiente forma: el estadio Las Delicias (16.5 millones), Arena Deportiva Santa Tecla (16 millones), parque Cafetalón (20 millones), Gimnasio Adolfo Pineda (4.5 millones), Villa Centroamericana (100,000 dólares), Complejo San Luis, Complejo Deportivo Cuscatlán y otra parte en la preparación de atletas.