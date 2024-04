¿Importación de profesionales e intelectuales extranjeros” en El Salvador?

César Ramírez

@caralvasalvador

Releyendo el importante libro: La economía salvadoreña después de la independencia, por qué estamos como estamos / William Pleites – San Salvador: Colección Bicentenario, 12 Serie Historia, vol.2 Ministerio de Educación; 2022, observo la descripción de los modelos económicos en la nación durante dos siglos: Modelo agroexportador: la riqueza entendida como producto del aprovechamiento de los mercados internacionales; Modelo de industrialización por sustitución de importaciones (MISI): la riqueza como difusión del progreso técnico; La “economía de guerra” del reformismo contrainsurgente a la estabilización económica; Del consenso de Washington al modelo de promoción de exportaciones (MPE)… mano de obra; La necesidad de un modelo de desarrollo: las digresiones populistas de derecha e izquierda etc… estas modalidades con su respectiva descripción conforman el documento antes citado, en general es un complejo de circunstancias que corresponde a los gobernantes y gobernados, a pesar que los sectores populares o trabajadores en general no son tomados en cuenta para las importantes decisiones de las diversas administraciones, así las políticas se pueden interpretar en forma unidireccional amparados por leyes o sin ellas en los grandes acontecimientos económicos nacionales, por ejemplo la dolarización de El Salvador.

Existen diversas variables permanentes en la nación que las administraciones de gobierno de cualquier tendencia debe enfrentar: Salud, Nutrición y desarrollo infantil, Educación, Vivienda, Emigración, Economía de los trabajadores, Desigualdad, Comercio Exterior, Seguridad Pública (violencia, grupos armados irregulares, terroristas, crimen organizado etc.)… en este contexto anotamos anuncio del presidente Nayib Bukele en la red X “Estamos ofreciendo 5,000 pasaportes gratuitos (equivalentes a 5,000 millones de dólares en nuestro programa de pasaportes) a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero” – LPG 06ABR024- es una iniciativa que dentro del complejo modelo administrativo de la nación no tiene precedente, aunque en administraciones anteriores desde el siglo pasado se contrató a profesionales de naciones extranjeras para proyectos específicos: ferrocarriles, creación del Banco Central de Reserva, Funcionamiento y mantenimiento de máquinas importadas, Modernización de las Telecomunicaciones (ANTEL, France Telecom, Claro), Carreteras, Puertos (Acajutla), Oficina de Asuntos Comerciales en Londres, Asesoría Militar en diversas áreas, Asesoría de creación de pensiones privadas, Empresas eléctricas, Geotérmica y otras, de tal forma que el “contrato de servicios profesionales” ha sido una norma, algunos extranjeros optaron por la nacionalidad al cumplir los requisitos constitucionales.

En el texto citado: “5,000 pasaportes (equivalentes a 5,000 millones de dólares en nuestro programa de pasaportes)…” interpretamos potenciales proyectos a desarrollar, los cuales no se mencionan, el contexto da para muchas variables… en situaciones anteriores en algunas contrataciones de extranjeros “por proyecto” se otorgaban -según la empresa internacional-cambio de residencia familiar, ahorro programado en la nación contratante, defensa del cambio de moneda, traslado de bienes, transporte, educación para hijos, pensión (local o internacional), indemnización por años laborados en el exterior, vacaciones pagadas, bonos anuales por logro de metas o innovaciones de campo, estabilidad laboral, gastos de retorno al país de la empresa matriz, seguro de vida, además pertenencia orgánica de la empresa matriz, educación de cambio cultural (extranjero en El Salvador) etc. esas son algunas de las ofertas que el siglo pasado se realizaron por empresas internacionales que ejecutaron proyectos, no obstante las empresas locales tienen límites en sus ofertas debido a las leyes locales y salariales.

En general sí han existido contratos a extranjeros por servicios profesionales durante muchos años, pero ahora es la primera mención relacionada con la ciudadanía, situación novedosa.

En otras naciones existe un riguroso control de extranjeros (inversiones, prohibición de participación política, compra de medios de comunicación, renovación anual de pasaporte etc.) si son ciudadanos con derecho a voto es posible opten por cargos políticos o nombramiento en áreas gubernamentales… una caja de pandora (o un genio de la lámpara).

En todo caso la contratación de extranjeros es posible que impulse un Modelo Económico o Administrativo que debe conocerse, al menos para ubicarlo en los esquemas mencionados.

También existen contratos de extranjeros en el tratamiento de las comunicaciones políticas de gobierno, pero ese es otro tema; considerando que esa oferta es para cambios estructurales o económicos de la nación, aún es prematuro pronunciarse.

