Hoy juega “el rey”: la Selecta enfrenta al Inter de Miami de Messi

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El fútbol salvadoreño se paralizará la noche de este viernes, al presenciar al campeón del mundo; ocho veces ganador del Balón de Oro, tres veces galardonado con el premio the best de la FIFA, y la figura con mayor número de títulos en la historia del deporte, Lionel Andrés Messi, quién enfrentará junto al Inter de Miami a la selección nacional de El Salvador, hoy a las 7:00 p.m. en el estadio Cuscatlán.

Diario Co Latino documentó parte de la “Fiebre Messi” que se vive en el país, con muchos aficionados portando la camisa combinada de la selección nacional y el Inter de Miami, como sinónimo de apoyo e ilusión por la llegada de una de las figuras del deporte más importantes al territorio salvadoreño.

“Sabemos que no le vamos a ganar, pero el orgullo es que vamos a verlos jugar contra ese equipo”

Uno de los aficionados que vestía la camiseta del equipo de la Major League Soccer (MLS) fue Fredys Carranza, quién dijo que jugó en el grupo juvenil de Luís Ángel Firpo en la década de los 80 y mencionó: “Para mí es algo que nunca se había dado en este país. La gente está muy emocionada porque lo quieren ver jugar. Para mí es un orgullo que el país tenga la oportunidad de ver a esa estrella jugar aquí”.

Al momento de preguntar sobre si consideró o imaginó en algún momento que un jugador como Messi vendría o no, aseguró que si, “porque los tiempos van cambiando, y en los momentos de mi juventud vinieron jugadores grandes aquí a jugar, vino el ‘rey’ Pelé, entonces ya no es de admirarse de que haya una estrella de esas jugando con la selección”, señaló.

Carranza dijo que es muy importante que hayan invitado al Inter de Miami, para que los salvadoreños puedan disfrutar ver jugar al astro, “porque a nivel mundial es el mejor jugador que tenemos”, y que a pesar de que no es un gran jugador de “estatura”, “tiene un gran corazón”.

Según el aficionado, la selección podría perder 3 a 0, con un par de goles de la estrella argentina, pero aseguró que a pesar del resultado pronosticado: “los vamos a disfrutar”.

Fe en la Selecta

Elena Quinteros llevaba la camiseta de la albiceleste, y dijo ser fan de Lionel Messi, además aseguró que es un suceso “chivo”, algo que nunca pensó que fuese a pasar y que a pesar de la situación en la que se encuentra la selección con la racha de negativas que arrastra, deben tener “fe” que podrían sacar un resultado no tan negativo. En cuanto al pronóstico mencionó que podría perder el combinado nacional 1-2.

Corazón dividido

Anderson Rivera, un joven aficionado que dijo tener 15 años, mencionó ser fan de la selección, así como de Messi, por ello lucía una camisa de ambos equipos, “por su país y por Messi”.

En el actual contexto, el joven dijo sentirse emocionado por la llegada de la figura argentina al país, un hecho que, según él, no había imaginado que podría pasar en algún momento, ante ello, mencionó que a pesar de que no podrá ir al estadio, seguirá el encuentro a través de redes sociales.

En el centro de San Salvador muchos salvadoreños acuden a comprar su camiseta, ya sea de la selección salvadoreña, del club de la MLS, el Inter de Miami o también la combinación de ambas, mismas que se pueden encontrar desde los $5 hasta los $12 en los diferentes puntos de la capital.

Arbitraje

Tal como ya se había adelantado, el árbitro principal del encuentro será Iván Barton, quien anteriormente ya ha dirigido un encuentro con el equipo del argentino, el primer asistente es Jonathan Morán, Francisco Zumba el segundo e Ismael Cornejo el cuarto.

Llegada de Messi

La llegada del campeón del mundo al territorio salvadoreño se tenía prevista para la noche de este jueves, junto al Inter de Miami, quienes se alojarán en un hotel de la capital, según la CEO de Meta Show Entertainment, productora encargada de la organización con el equipo, Yesenia Egli.

“El Hotel (Intercontinental) está lleno de alrededor de 85 personas. Son más porque el hotel se ha apartado casi que solo para ellos” aseguró Egli.

“Es una gran inversión, cuando hablas de esos números son astrales. Me lo quisiera conservar porque es astralísimo, pero cuando ves tantas estrellas ya no se trata de cuánta plata te costará traerlos, si no de los requisitos que eso lo acompañan”, mencionó sobre la inversión que se ha realizado, y además, aseguró que personas del club estadounidense han verificado la logística de seguridad que se tendrá en el partido.