Honduras está abierta a recibir vuelos de deportación de migrantes desde EEUU

TEGUCIGALPA/Xinhua

Honduras está abierta a recibir vuelos de deportación de migrantes hondureños desde Estados Unidos, pero sin violentar los derechos humanos ni la dignidad de los migrantes, afirmó hoy lunes el canciller del país centroamericano, Enrique Reina.

En su participación en el foro televisivo local Frente a Frente, Reina explicó que la idea del Gobierno hondureño es recibir los vuelos con nacionales hondureños deportados y su propuesta es “buscar el mejor mecanismo y que sea adecuado”.

“Estamos hablando con Estados Unidos, todavía no hemos recibido ninguna solicitud. Estamos abiertos (…), nuestra propuesta inicial es el diálogo, buscar soluciones, que no sea excesivo, que no sea violentar los derechos ni la dignidad de los migrantes. Eso es lo que estamos buscando”, aseveró el canciller.

El Gobierno de Estados Unidos ha enviado en los últimos días varios vuelos con migrantes indocumentados a países como México, Guatemala, Brasil y Colombia, bajo condiciones en algunos casos que han sido rechazadas y condenadas por gobiernos y otros sectores de países latinoamericanos, por vulnerar los derechos humanos y la dignidad de los deportados.

En tal sentido, Reina enfatizó que los migrantes de Honduras que sean eventualmente deportados van a ser recibidos con dignidad en el país y que el Gobierno hondureño velará en todo momento para que el proceso de deportación sea ordenado y bajo “condiciones adecuadas”.

Se estima que en Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de migrantes en condición no regular, entre ellos siete millones provenientes de países latinoamericanos, según datos del Centro de Investigaciones Pew.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...