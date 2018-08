Hillsong Y&F en El Salvador

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Hillsong Young & Free son un grupo de jóvenes australianos de música de adoración cristiana contemporánea ellos vienen desde Sídney (Australia), donde empezaron a hacer música cristiana en 2012 en la iglesia Hillsong. Han lanzado dos discos en vivo: We Are Young & Free (2013) y Youth Revival (2016), con dos formatos de grabación musical: This is Living (2015) y The Remixes (2015).

Sus miembros son líderes de adoración: Aodhan King, Alexander Pappas, Tyler Douglass, Renee Sieff, Ben Tan, y Melodie Wagner.

Hillsong United formado en 1998 era presentado en ese momento como el nuevo grupo de jóvenes, entonces el ministerio juvenil se puso en marcha cuando los miembros eran todos muy jóvenes, ya que se inició como parte del ministerio de juventud en la iglesia Hillsong. A medida que iban creciendo comenzaron a madurar y empezaron asumir su edad adulta creando sus propios hogares y teniendo sus propias familias, muchas personas en la iglesia sintieron que había una necesidad de un nuevo grupo cuyo objetivo sería su mensaje a la gente más joven con un nuevo sonido estimulante.

Por su talento y mensaje fueron cruzando fronteras, hasta el día de hoy que esperamos el próximo concierto el 16 de agosto en las instalaciones de CIFCO a partir de las 7 de la noche.

Lo novedoso de esta agrupación es que llevan el mensaje positivo a los jóvenes del mundo con sonidos frescos y creativos

Hillsong Young & Free lanzó su primer álbum en vivo, We Are Young & Free, el 1 de octubre de 2013. El álbum alcanzó el puesto número 6 en el Gráfico de Álbumes de la ARIA en Australia, luego lanzó un EP llamado This is Living, estuvo liberado el 11 de enero de 2015. La liberación alcanzó en la Cartelera 200 en Núm. 38 y Núm. 1 en el gráfico de Álbumes cristiano. Su segundo álbum, The Remixes, estuvo liberado el 4 de diciembre de 2015. El segundo álbum grabado en vivo fue Youth Revival, estuvo liberado el 26 de febrero de 2016.

Miembros

•Aodhan King

•Alexander Pappas

•Laura Toggs

•Tyler Douglass

•Renee Sieff

•Ben Tan

•Melodie Wagner

•Brendan Tan

•Tracy Pratt

•Alexander Epa Iosefa

•Tom Furby

•Karina Wykes

•Jack McGrath

•Lauren Vella