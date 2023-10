“Hemos contenido un problema, pero no lo hemos solucionado en el sentido integral”: Vicente Chopin

Kendra Cordero

@KendraCordero_7

El sacerdote Juan Vicente Chopin dijo en la entrevista radial de YSUCA 91.7 FM que se ha contenido un problema, pero no se ha solucionado en el sentido integral, refiriéndose al régimen de excepción, medida estatal impuesta por el presidente Bukele para contrarrestar la delincuencia.

“Hemos contenido un problema, pero no lo hemos solucionado en el sentido integral”, sintetizó el religioso quien ha sido fuerte crítico sobre las medidas del Gobierno central y de la Asamblea Legislativa, sobre el Régimen de Excepción, ya que en ellas se han violentado derechos humanos de personas inocentes.

El padre Chopin se refirió a que con el régimen de excepción, el accionar de las pandillas sí se han contenido; sin embargo, no hay una solución de seguridad integral; es decir, no existe una política pública de seguridad nacional que no lleve consigo la violación de derechos humanos de personas que nada tienen que ver con pandillas.

En ese sentido manifestó que “el sector de los jóvenes es el que está siendo más afectado, por lo consiguiente, si no se trata bien este tema en este momento, el presente el impacto no lo vamos a ver ahorita (…) el impacto mayor lo vamos a ver en un mediano plazo con mayor fuerza”.

Por otra parte, Chopin comentó que “ningún habitante de El Salvador debería sentirse contento de que tiene muchas cárceles y pocas universidades, pocos institutos tecnológicos, porque esto genera una asimetría”.

Chopin explicó que la asimetría se reflejaba en cómo el gobernante se muestra y expresa quién es, también se refleja en el sentido de cómo se propone un desarrollo que no se está viendo y se sigue edificando más cárceles.