Gobierno no tiene planes para educación, salud y economía: PROES

Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) analizaron los informes presentados por los titulares de Gobierno ante la Asamblea Legislativa, los cuales no presentaron un plan de gobierno quinquenal, dejando en evidencia la falta de ruta por parte del actual Gobierno.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Ningún funcionario habló de un plan general de Gobierno; es decir, que no tiene plan de cinco años”, sostuvo César Villalona, economista y directivo de PROES, quien analizó los recientes informes presentados por los titulares de Gobierno ante la Asamblea Legislativa, la semana pasada, que dejaron más preguntas que respuestas, ya que todos los funcionarios se dedicaron a realizar propaganda electoral o dar continuidad a la confrontación entre órganos de Estado.

“No se habló nada de la falta de un plan de salud, no hay plan de salud, no hay plan de educación, ni plan económico; el presidente ordenó en enero o febrero al gabinete económico que hicieran un plan, pero hasta ahora no lo han hecho. Le pidió a un especialista ayuda para crear un Plan de Gobierno al afirmar que no tenía un plan para gobernar”, aseguró Villalona, en el programa Realidad a Fondo en radio Maya Visión.

El economista destacó que el único plan que se conoce es el de imagen y publicidad del presidente de la República y aseguró que los informes presentados fueron vacíos y manipulados, pues “hubo más propaganda que información verídica y sustentada”.

“Hicieron propaganda para tratar de opacar lo que hicieron como Gobierno, la mala situación que enfrenta el país, muchos informes fueron bastante agresivos, confrontativos, con el objetivo de desprestigiar al Gobierno anterior, se adjudicaban algunos ministros obras iniciadas y concluidas por los gobiernos anteriores, sobre todo de los gobiernos del FMLN. Informes con mucha retórica y sin datos algunos de ellos”, dijo.

Además, destacó que los informes presentados por los titulares de Gobierno no contenían fuentes que verifiquen los datos que se presentaban y en algunos casos poca seriedad y carencia de información. Como el caso del informe del ministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas, en que se sacó nuevamente el tema de la inversión para la Fase III del Plan Control Territorial.

En este sentido, Villalona explicó que en el 2019 inició la Fase I del Plan Control Territorial con un refuerzo presupuestario de $30 millones de dólares, luego en diciembre se le autorizó $91 millones, para la fase II, “se le aprobó al Gobierno para buscar ese dinero. Pero, no lo han conseguido y estamos finalizando julio, con ninguna fuente de financiamiento, y están pidiendo fondos por $109 millones por la Fase III, es lo que hizo el Presidente en febrero, cuando dio un golpe de Estado. Hoy la demanda el ministro de Justicia para meter la idea de que la Asamblea Legislativa traba los recursos públicos, esa es una manipulación evidente”, dijo.

Contrario a esta situación, Villalona enlistó las diferentes irregularidades que ha presentado la gestión de Nayib Bukele, como la establecida por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, quien destacara la supuesta pérdida de confianza del sector privado, lo cual es falso. Villalona sostuvo que la inversión privada creció mucho más en los últimos años, llegando a $800 millones en el año 2018, que fue de los años con mayor inversión extranjera en las últimas dos décadas.

La actividad económica bajó el ritmo en el año pasado, ya que la economía había crecido un 2.5 % en el 2018, en el 2019 terminó creciendo 2.3 % como resultado de una caída de la demanda interna, del consumo interno, reconocido por el Banco Central de Reserva.

También, los informes destacaron por la supuesta recuperación de la confianza de Estados Unidos y Europa, por lo que Villalona cuestionó: ¿cuándo la inversión de estos Estados se ha roto?, ya que en el gobierno de Mauricio Funes entró en vigencia el FOMILENIO I y aprobaron el FOMILENIO II, mientras que en el gobierno de Sánchez Cerén se aprobó de Europa una inversión de $200 millones por un periodo de seis años.

Aseguró que hubo una manipulación de información en algunos temas como la reducción de la tarifa de energía eléctrica, la cual está condicionada cada tres meses al precio del petróleo. Villalona también señaló que el Gobierno no ha hecho ninguna inversión de proyectos energético. “Si el 80 % de la energía eléctrica viene de energía renovable, este viene del gobierno anterior, porque en este gobierno no se ha aprobado ningún proyecto energético”, afirmó.

Agregó: “el Gobierno de El Salvador no reduce la energía, el precio de la energía, depende de la evolución de los precios internacionales de petróleo”.

Por otro lado, el economista analizó que la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, quien aseguró no dio ni un dato, sino que todo lo expresado fue retórica, sin informar ninguna gestión de su ministerio; “se dedicó a amenazar a los diputados, que en las próximas elecciones les iba a ir mal, fue a hacer propaganda política y no informó de ninguna gestión de su ministerio”, dijo.

De igual manera, Villalona recordó algunas irregularidades del actual Gobierno, como la crisis del agua en enero, en el que se vinculó la anterior ministra de Salud, quien fue destituida en el marco de la pandemia por COVID-19 y el presidente de ANDA. Además, renuncias de titulares como el Viceministerio de Transporte, Banco Central de Reserva, falta de gobernadores.

“Tampoco se habló de la permanente confrontación del Gobierno, lo que sí destaca este año es la existencia de un presidente que insulta a sus opositores o críticos, que insulta a la Asamblea Legislativa, un presidente que genera odio, que con todas esas acciones de odio e insulto refleja debilidad, porque no puede debatir, los insultos lo denigran más a él. Estamos hablando de un presidente que denigra su propia función”, afirmó.

También, el Gobierno se ha destacado por irregulares viajes de familiares del mandatario y del viceministro de justicia y seguridad pública. Irregularidades en la entrega de paquetes agrícolas que son entregados por locales de GANA y Nuevas Ideas, dejando a un lado a las alcaldías y beneficiando electoralmente a los partidos políticos.

En el marco de la emergencia, el economista señala que el presidente se niega a aplicar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, “hay resoluciones de Habeas Corpus y no las cumple”. El presidente intenta prorrogar el Decreto Legislativo de Emergencia, la Sala de lo Constitucional decretó 13 decretos ejecutivos inconstitucionales.

En cuanto a la corrupción, Villalona destacó la sobrevaloración del Hospital El Salvador, el cual presenta algunas irregularidades en su construcción o adecuación. También, la compra de insumos médicos a empresas familiares de titulares de Gobierno, como quedó en evidencia con la separación del presidente del FONAES, Jorge Aguilar, ya que vendía caretas protectoras al Ministerio de Salud.

Asimismo, los cuestionamientos a la entrega de los $300 a 100,000 familias, de quienes no se sabe qué criterios se tomaron para seleccionarlos; “el comité que tenía que funcionar para manejar los fondos de la emergencia por COVID-19 fue boicoteado por el presidente de la República y el Ministerio de Hacienda”, señaló.

Villalona denunció que se han eliminado 13 programas sociales que beneficiaban a la población de menos recursos. Además, se le quitó presupuesto a cinco programas, entre ellos Ciudad Mujer. Se han eliminado 17 ECOS familiares de 576 creados en los gobiernos anteriores, se le quitó dinero al primer nivel de salud, se debilitó al sistema de epidemiológica, para pasar a un sistema de salud de curación.

“Se le debe a la Universidad de El Salvador casi 13 millones de dólares, lo que tiene en riesgo el nuevo ciclo universitario. Además de que se congeló dicho presupuesto, se le quitó dinero a los paquetes escolares. Una cantidad de daños en la parte social, errores en la política exterior como las constantes peleas con gobernantes de otros países como Venezuela, Nicaragua, México y Costa Rica”, puntualizó.