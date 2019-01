Gobernadores de Venezuela llaman a la paz, a respetar la democracia y la soberanía

Caracas / AVN

Gobernadores de 19 estados del país extendieron el jueves un llamado a la paz, al respeto a la democracia y a la soberanía de Venezuela, y rechazaron los actos violentos propiciados por factores opositores.



Las autoridades regionales realizaron un comunicado leído por el mandatario de Miranda, Héctor Rodríguez, desde el Parque Simón Bolívar, en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, este de Caracas, donde ratifican a Nicolás Maduro Moros, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, al tiempo que reiteran su compromiso y apego a la Constitución.



“Nuestra convocatoria a la gran familia venezolana, a la gran familia latinoamericana, a los que amamos a esta patria es a unirnos, es a abrazarnos, no a la guarimba, no a la violencia, no a la malcriadez, no a la ruptura de las reglas del juego, por el contrario, llamamos a la racionalidad”, expresó Rodríguez en transmisión por VTV.



En ese sentido, exhortó al pueblo venezolano a continuar trabajando por la paz, la estabilidad de la nación, y para que haya más democracia protagónica y participativa.



“Vamos juntos a trabajar para que haya más prosperidad, para producir en Venezuela las cosas que necesitamos, para que haya empleo, para que el salario alcance, para que haya más seguridad, mejores servicios, mejor educación para nuestros hijos, es eso lo que amerita el pueblo venezolano, no es la violencia, no es el odio, la división, la confrontación, que en nada ayudan a resolver los problemas concretos de los venezolanos”, agregó.



De igual modo, repudiaron los actos desestabilizadores propiciados por la derecha nacional en los últimos días, y las pretensiones del gobierno estadounidense de interferir en los asuntos internos de la patria de Bolívar.