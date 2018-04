GANA y PCN inician proceso de elección de candidatos presidenciales

Compartir ! tweet





Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el artículo 37-B de la Ley de Partidos Políticos, los partidos GANA y PCN, quienes se disputan el tercer escaño en cuanto a las fuerzas políticas del país, llamaron a sus bases a participar en los procesos de elección interna de quienes los representarán en las elecciones presidenciales del próximo año.

En el caso del partido naranja, cabe mencionar que meses atrás había establecido reuniones con el actual alcalde de San Salvador para ofrecerle la oportunidad de compartir bajo esa bandera en los próximos comicios, algo que no rindió frutos en su momento, pero que para los dirigentes de GANA no está cerrado.

“Hubo pláticas hace tiempo con el alcalde de San Salvador Nayib Bukele, en caso de que él decida inscribirse con la bandera de GANA para optar al cargo de presidente de la República, el partido tiene las puertas abiertas”, dijo Andrés Rovira, presidente de GANA.

Otro de los posibles candidatos presidenciales que desde hace tiempo ha expresado su deseo de competir por la dirección del Ejecutivo bajo la bandera naranja en las próximas elecciones es el diputado presidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos, quien no descartó la posibilidad de inscribirse él mismo como precandidato.

“Más adelante voy a decidir si me inscribo en las internas, tenemos un tiempo prudencial hasta el 15 de julio, a cualquiera le gustaría ser presidente del país, esa posibilidad a mí no me escapa y no la descarto, no vamos a cerrar las puertas a nadie, como GANA vamos a nuestras primeras elecciones primarias”, expresó el parlamentario.

Según los registros de GANA al menos 13 mil afiliados al partido podrán elegir a quien deseen que los represente en los comicios de 2019 o inscribirse para formar parte de los precandidatos presidenciales.

En el mismo sentido, las autoridades del PCN convocaron a sus correligionarios a nivel nacional para tomar parte en las elecciones internas de precandidatos a presidente(a) y vicepresidente(a) de la República bajo cualquier modalidad jurídicamente establecida en el Código Electoral. El período de inscripción de este instituto político culminará el 30 de junio del presente año y el proceso de elección se llevará a cabo el 3 de febrero del 2019.