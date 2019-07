Fuerte sismo sacude gran parte del territorio salvadoreño

@DiarioCoLatino

El titular del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) Fernando López Larreynaga informó, que ayer a las 11:44 de la mañana se registró un sismo con una magnitud de 4.8 y una profundidad de 44 kilómetros al sur de la playa El Sunzal, en el departamento de La Libertad con una profundidad de 40 kilómetros.

“El sismo fue percibido en todo el territorio, pero principalmente en la zona metropolitana de San Salvador y el departamento de La Libertad, no ha ocasionado algún tipo de daño y no hay alerta de tsunami”, explicó Larreynaga. Ante la magnitud del sismo, algunas instituciones de gobierno evacuaron las instalaciones como medida preventiva, una de ellas fue el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). La Dirección General de Protección Civil señaló en las redes sociales, que luego del sismo se monitoreó las diferentes zonas del país, y no se registraron daños personales ni materiales.

El pasado fin de semana se registro un sismo de magnitud 4.3 frente a la costa de La Libertad, a 48 kilómetros al Suroeste de la playa La Zunganera, con una profundidad de 46 kilómetros.

Antes hubo otro que fue sentido frente a la costa de Sonsonate, 16 kilómetros al Sureste de la playa Los Cóbanos, con una profundidad de 84.36 kilómetros y una magnitud de 3.5.

El 30 de mayo también se registró uno de 6.8 grados considerado terremoto, sin causar víctimas mortales solo daños materiales.