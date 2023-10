«Fueron 20 años en donde luchamos incansablemente porque este nuevo modelo social se convirtiera en política pública»: Alejandro Gutman

Samuel Amaya

Alejandro Gutman, presidente “ad honorem” de la Dirección de Integración, dijo hoy en el espacio de entrevista Frente a Frente que pasaron años donde se luchó “incansablemente” para “el nuevo modelo social”, la integración.

Explicó que a través de organizaciones internacionales no se logró, pero sí se intentará con el Gobierno de Bukele. “Fueron 20 años en donde luchamos incansablemente porque este nuevo modelo social que venimos llevando a cabo en este país, con resultados magníficos, se convirtiera en política pública. Desgraciadamente, luego de haber conversado con tantos presidentes y miembros de la clase política, no pudimos conseguir que se llevará a la práctica toda esa política pública que tanto necesitan los salvadoreños, pero que requerían un enorme esfuerzo», dijo Gutman en el espacio de entrevista.

“Un día, recibí el llamado finalmente de la única persona que yo esperaba, el presidente de la nación, Nayib Bukele. Conversamos en Casa Presidencial por espacio de 3-4 horas. Me dijo -Alejandro usted no se puede ir, necesitamos que desarrolle este nuevo modelo. Usted conoce como nadie esto, créame que lo vamos a acompañar-”.

Para Gutman, ese pedido fue la emoción de una lucha de 20 años, “era por lo que había luchado, ahí vi que los salvadoreños iban a tener una oportunidad. Yo creo absolutamente en este nuevo modelo de desarrollo”.

Informó que iniciaron a reunirse con el equipo y con el presidente Bukele. “Se comportó conmigo de manera extraordinaria, me respetó, escuchó y apoyó; su grupo hasta el día de hoy respeta todo, no hay una sola indicación que modifique la esencia de cada uno de los proyectos y de este modelo de desarrollo”, agregó Gutman.

La Dirección de Integración aún no es una entidad oficial, ya que el decreto de la Ley de Integración no se ha aprobado en la Asamblea Legislativa. En esa ley, disuelve al Instituto Nacional de la Juventud e INSAFORP, la ley lo dice así, pero el mismo Bukele ha dicho que no se va a liquidar, si no que se reestructurá. Esta ley podría aprobarse en los próximos días según las declaraciones de Gutman.