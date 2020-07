Francis Zablah acusa de falsedad material e ideológica a autoridades electorales de GANA

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Francis Zablah, diputado de GANA por el departamento de La Libertad acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar a las autoridades electorales de su partido por falsedad material, ideológica y documental con motivo de las elecciones internas de ese instituto político.

El legislador destacó que la denuncia no responde a temor de enfrentar a otros precandidatos como lo hiciera público su compañero legislador Guillermo Gallegos, sino a su deseo de que las cosas dentro del partido en gobierno cambien y se deshaga de personas que no le convienen al país. “El que tiene miedo es el que me acusa, porque nunca lleva competencia en San Salvador, porque siempre arregla las cosas debajo de la mesa, creo que eso debe acabar en el país”, dijo Zablah.

El legislador respondió que las acusaciones de Gallegos responden a que le afecta su trabajo dentro de la Asamblea Legislativa en particular en el tema de pensiones donde siempre ha estado en contra de quienes aprobaron dicha ley.

Esta es la segunda denuncia que el parlamentario presenta ante la FGR, ya que el lunes efectuó otra en perjuicio de Guillermo Gallegos por un supuesto atentado en el que el vicepresidente de la Asamblea Legislativa habría amenazado con arma de fuego a Osiris Luna, actual director de Centros Penales. “Pregúntenle a Osiris Luna si en el rancho de Gallegos él no le puso la pistola en la cabeza, lo denigró porque apoyaba a Nayib Bukele en las internas, pregúntenle todo lo que sufrió por lo que Gallegos le hacía, estoy dispuesto a costa de mi vida en sacar a la luz todo lo que ha hecho este personaje”, sostuvo el parlamentario.

Al consultar a Gallegos sobre las acusaciones de su compañero legislador, dijo que las mismas le tienen sin cuidado pues vienen de “una persona impulsiva que no se controla y está nerviosa por la competencia interna en su departamento”.

Jesús Grande -también diputado de GANA- interpuso otra denuncia contra Gallegos, esta vez por difamación por declaraciones del vicepresidente de la Asamblea Legislativa en las que asegura que la candidatura del primero es financiada por Herbert Saca.