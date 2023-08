Fotografías de la Economía 2020-2023

César Ramírez

@caralvasalvador

Observar las notas de economía en el mes de agosto de 2020, 2021, 2022 y 2023 producen incertidumbre, puesto que a partir de la pandemia y posterior a ese evento, nuestra economía da señales de crisis que no tiene perspectivas de salir a flote.

Los temas conocidos se reiteran en el tiempo, veamos algunos términos clásicos: recesión económica: “… es una disminución o pérdida generalizada de actividad económica de un país o región. Esta reducción de la actividad económica se mide a través de la bajada, en tasa interanual, del Producto Interno Bruto real y debe producirse de manera generalizada durante un período de tiempo significativo…” este tema es una constante en nuestra economía, es similar a la advertencia del iceberg para el Titanic, el cual puede verse en último momento y quizás demasiado tarde.

Existen aristas del tema que no son la pureza de los números macroeconómicos, estas se refieren al tema perpetuo de la migración, la movilidad social (económica, democrática, alternancia, estabilidad laboral, e incluso derechos humanos), la (des)confianza política, puesto que si no existe una estabilidad jurídica tampoco existirá certeza de las inversiones internacionales o préstamos con el Fondo Monetario Internacional, sin olvidar las relaciones con Estados Unidos, participación ciudadana etc. estos conceptos no están alejados de la economía, son el rostro de la crisis económica, así el desempleo, el subempleo y todas las formas de trabajos “no integrados a la economía formal”, son en pocas palabras pobreza social.

Si observamos el caso actual para inversiones internacionales ¿la reelección presidencial es una señal positiva? no, en ningún escenario porque es ilegal.

En Diario Co Latino 28AGO023: “El economista César Villalona compartió su análisis de la perspectiva económica que muestra el país, tomando como base las últimas encuestas de hogares presentadas por el gobierno.

En síntesis, Villalona proyecta que en el 2023 El Salvador se dirige a un crecimiento cero, destaca que todas las variables económicas han empeorado, que la economía va en picada, la deuda pública sigue creciendo y la inflación sigue afectando a la gente por el incremento de los precios.

Aquí las variables que crecen son las malas, indica Villalona, “el país tiene una economía donde, baja la producción, baja las exportaciones, los ingresos fiscales están cayendo, crece la deuda, crece la migración, crecen los precios, crece la pobreza y no se ve inversión extranjera, somos un país con inversión negativa”.

En realidad, necesitamos señales que alienten la inversión nacional e internacional, una de ellas es aceptar todos los términos exigidos por el Fondo Monetario Internacional, otra acción es combatir la corrupción dentro del propio gabinete gubernamental, pagar las deudas contraídas por el Estado a las pensiones, eliminar el Régimen de Excepción etc.

En relación a las pensiones se anotó el 21AGO023 EDH Katien Urquilla: “Gobierno no ha pagado ni un centavo de la nueva deuda de pensiones” … así la situación no solo se trata de un tema económico, se trata de la vida de millones de salvadoreños que serán afectados por errores políticos que pagaremos los pobres.

Las siguientes son notas que pueden encontrarse en cualquier hemeroteca nacional, del Diario de Hoy con sus fechas, los titulares ilustran con precisión el trayecto de la economía.

Notas de prensa

20AGO020 EDH Mario González. Sala Constitucional le reitera a Bukele que no puede cerrar la economía del país.

26AGO020 (EDH) Jessica Guzmán. Lenta recuperación económica por falta de liquidez. Aunque hay optimismo por la reactivación económica, los ingresos a cero que los negocios han tenido durante cinco meses y la pérdida de miles de empleos tras una cuarentena prolongada en contra de una recuperación.

26AGO020 (EDH) Sanborns cierra sus dos tiendas en el país, luego de 15 años de operaciones.

03AGO021 EDH Portada. Precios de los bonos salvadoreños cae y complica economía.

17AGO021 EDH Karen Molina. Entre enero y julio de 2021 se registraron 13.5 millones de operaciones de remesas en el sistema financiero, las remesas familiares cobradas en ventanilla entre enero y julio 2021 sumaron $2,920.0 millones

16AGO021 EDH Ricardo Avelar. Steve Hanke “La fantasía del Bitcoin llevará a un caos monetario y ese también es un problema para los Estados Unidos, tendremos olas de salvadoreños migrando a Estados Unidos.

02AGO022 EDH Karla Arévalo. Agencia Barclays advierte que el gobierno pudiera usar dinero de ahorrantes para pagar deuda. “Para recomprar bonos por vencer, el gobierno usará alrededor de $361 millones de reservas internacionales del país. La maniobra es cuestionada por la financiera inglesa quien asegura que esto pone en peligro un retiro masivo de dinero”.

15AGO022 EDH Graciela Barrera. La economía de El Salvador está en la cuerda floja. “Ricardo Castaneda (ICEFI) “En el caso de El Salvador, como en varios países del mundo, uno de los factores por los que se está dando esta desaceleración económica es por los altos niveles de inflación, todos los precios están caros”

11AGO023 EDH Juan Carlos Mejía “La economía salvadoreña está en una trampa de bajo crecimiento”. “El expresidente del Banco Central de Reserva, Oscar Cabrera, también dijo que los motores que impulsan el crecimiento económico en el país, “se están apagando”.

17AGO023 EDH Abigail Parada. De cada $100 que se producen en El Salvador $85 ya se deben según ICEFI. amazon.com/author/csarcaralv