“Fito” y De los Cobos se reconcilian en pro de la selecta

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Rodolfo Zelaya y Carlos de los Cobos, técnico de la selección mayor de El Salvador, limaron asperezas para que el atacante de Los Ángeles FC regrese a la selecta para los duelos contra Santa Lucía y República Dominicana, por Liga de Naciones CONCACAF.

La relación entre “Fito” y De los Cobos se deterioró cuando el técnico aseguró que no convocaría a jugadores que estuvieron involucrados en los amaños de partidos de la selección nacional.

“Cualquier jugador que haya estado implicado o vinculado al tema de amaños, no podrá estar dentro de la selección; haya sido suspendido el tiempo que haya sido. Es decir, si fue un mes, seis meses, un año, lo que sea, no va a estar conmigo mientras yo dirija la selección”, dijo el técnico en referencia a Zelaya que fue suspendido un año.

Por su parte, Rodolfo Zelaya salió al paso de las declaraciones del mexicano al manifestar que no volvería a la selecta mientras la dirigiera Carlos de los Cobos.

“Cada vez que hay convocatoria sale el tema a relucir y para que no me pregunten más sobre eso; mientras esté el actual cuerpo técnico no iré a la selección”, dijo en su despedida de Alianza para incorporarse a Los Ángeles FC, de la MLS.

La reconciliación

Sin embargo, la relación de “Fito” y De los Cobos se enderezó tras conocerse que el entrenador lo incluyó en la nómina para enfrentar a Santa Lucía y República Dominicana.

Fue en conferencia de prensa que Rodolfo Zelaya explicó las razones por las que aceptó el llamado del técnico azteca, a pesar que antes había dicho que no volvería a la azul y blanco.

“Uno no puede decirle no a la selección y tal vez me equivoqué al decir que no regresaría mientras estuviera el profesor Carlos de los Cobos, pero en una calentura se habla de más. No obstante, ya hablé con él y arreglamos esas diferencias”, reveló Zelaya.

Cerrada la controversia con de los Cobos, “Fito” dijo que llega con la motivación de aportar su cuota goleadora a la azul y blanco, aunque dejó claro que los triunfos dependerán de todo el plantel.

“Estoy convencido que puedo aportar mi granito de arena, pero no soy el salvador de la selección, ya que habemos 23 jugadores que tenemos que esforzarnos al máximo y hacer las cosas bien para darle una alegría a la afición”, expresó el delantero del LA FC.

Con respecto a la negativa de Henry Hernández sobre su convocatoria, Rodolfo Zelaya se mostró cauto al decir que tratará el tema en privado con el guardameta de la selecta.

Por su parte, Carlos de los Cobos, técnico de la selecta, explicó que se retracto de no convocar a Zelaya, ya que tiene limitantes de jugadores en esa posición.

“Es de sabios rectificar y cuando tomé la primera decisión fue pensando en lo mejor para la selección.

No obstante, ahora es un tema deportivo el que me llevó a tomar esta decisión, porque no tengo tanto recurso para echar mano y a mí se me exigen resultados, por ello necesito fortalecer la selección y esa es la razón por lo que he convocado a Fito”, detalló el entrenador de origen azteca.

En cuanto a las palabras de Henry Hernández sobre el regreso de “Fito”, el mexicano confía que las discrepancias del portero se disiparán.

“Henry es un estupendo muchacho que ha estado comprometido en este proceso y estoy seguro que él arropará esta decisión y a Fito”, manifestó de los Cobos.