Fin de semana pronostica jornada doble de fútbol en la Liga Mayor

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

El fin de semana pronostica un ambiente deportivo bastante ajetreado, ya que los seis encuentros deportivos de la Liga Mayor de Fútbol correspondientes a la segunda jornada del Apertura ya fueron definidos por la Primera División.

Los encuentros de la segunda jornada deportiva se dividirán en dos días: el sábado, Alianza recibirá en el estadio Cuscatlán a Once Deportivo, a las 7:00 p.m, con precios en taquilla desde los $5 hasta los $18 para la afición. Ese mismo día, Santa Tecla se medirá a Isidro Metapán que viene de ganar (1-0) contra los gallos en la primer jornada, a las 6:00 p.m. en las Delicias.

Los cuatro partidos restantes se disputarán todos el día domingo a las 3:00 p.m. de la siguiente manera: Firpo vs FAS en el Sergio Torres; Platense vs Jocoro, Atlético Marte vs Águila en el estadio Cuscatlán y Dragón se medirá a Chalatenango en el Barraza.

Este día Alianza-Firpo

Para este miércoles a las 7:15 p.m. está programado el partido entre el campeón Alianza y Luis Ángel Firpo. Este partido no se jugó el pasado fin de semana porque el bicampeón tuvo un encuentro amisotoso en los Estados Unidos.

El equipo paquidermo se enfrentó el viernes pasado al crema del Comunicaciones de Guatemala, a quine le ganó con un gol del “catrachito” Romero.

Aliaza, quien estrena entrenador, el legendario Adonay Martínez, viene con todo los deseos de seguir siendo de los grandes del balompié nacional, y por lo que desde el primer partido quiere marcar la ruta hacia el tricampeonato.

Mientras que Firpo, que fue eliminado en caurtos de la temporada anterior por los paquidermos, buscarán quitarse una espinta por la paternidad alba.