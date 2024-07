FESFUT aspira a un fútbol estructurado, la Primera División pide intervención estatal

Rebeca Henríquez

El Director Deportivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Diogo Gama, dijo que quieren como objetivos ser mejores competitivamente, tener un fútbol más estructurado, y con fideas completamente distintas.

Gama hizo énfasis en la importancia del compromiso serio y profesional tanto por parte de los jugadores como del personal técnico y administrativo. Además, dio garantía que la FESFUT está “comprometida” a proporcionar el apoyo necesario para alcanzar los objetivos establecidos.

Mientras que el presidente de la Primera División, el coronel Samuel Gálvez, criticó la gestión que ha tenido la Comisión de Regularización nombrada por la FIFA y consideró que una intervención estatal sería adecuada para “arreglar” el deporte salvadoreño, a pesar de que la Federación Internacional lo prohíbe.

“Es mentira que vamos a clasificar al Mundial. Después de lo que pasó, quizás a unos no les guste, pero una intervención con fines deportivos, no políticos, sería lo mejor. Dos o tres años de suspensión, perdónenme que se los diga, pero les estoy hablando con la realidad”, manifestó.

“Si queremos arreglar el fútbol, sin fines políticos, si realmente queremos nuestro fútbol, a El Salvador, de verdad, porque muchos están por interés, por querer ser protagonistas. Ya pasaron dos años (de la llegada de la normalizadora) ¿Qué hemos ganado? Nada”, agregó.

El representante de la Primera División del fútbol salvadoreño aseguró que si no se ve un cambio, la nueva comisión que llegue, luego de que finalice el periodo de la actual normalizadora, y si realmente el Gobierno quisiera apoyar y “entrar en una buena relación”, dijo que se podría realizar la intervención.

“Ellos (la comisión normalizadora) pueden ser buenos abogados, buenos juristas, lamentablemente quien los eligió a ellos no sé, imagino que la FIFA, pero para qué los eligió a ellos, debería de haber sido asesores del fútbol nacional”, puntualizó.

Gálvez dijo que de seguir en el mismo camino en el cual ha estado el deporte y de no haber un cambio significativo el fútbol seguirá igual. Agregó que “no les estoy diciendo que se vayan (…), no sabemos si se van a quedar, pero de ser así no le veo ningún cambio”, consideró.

“Si veo que no hay ningún cambio, hay que apartarse. Si los estatutos me permiten llegar, yo me voy a proponer, si me eligen, si no, no y ojalá que lleguen los que lleguen, de verdad lleguen a trabajar”, arremetió.

