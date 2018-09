Felicita a Nicolás Gutiérrez por la muestra de amor a su patria

Proyecto Cultural Sur Vancouver

HIJO DE EXILIADOS CHILENOS TIENE UN “DEBER DE MEMORIA”

Nicolás Gutiérrez nació fuera del país. Sus padres fueron exilados. La represión política azotó su familia. Poco a poco se enteró del relato de muchos por saber el paradero de cientos de detenidos desaparecidos. Nicolás se hizo artista en Europa y como tal no puede obviar el tema, muy por el contrario, es materia de su obra, siente un “deber de memoria”.

“La dictadura de Pinochet sigue siendo un tema del cual no se habla o se habla muy poco, aún existen temas tabú y como hijo de exiliados y artista sentí el deber de comunicar con mi creación, invitar al diálogo e integrar una dimensión poética a toda esta catástrofe”, señaló el expositor Nicolás Gutiérrez.

La muestra “Deber de Memoria” trabaja en una constante trilogía: tres puertas, tres placas de hormigón, tres pinturas, retazos de la bandera de Chile y un listado de muchos detenidos desaparecidos conforman el corpus de esta exposición del artista Nicolás Oyarzún.

“Mi idea no es entregar una idea preconcebida, sino que pongo a disposición un relato visual, un mensaje y unas obras que inviten al espectador a desarrollar una mirada discursiva, a orientar y motivar una interpretación. Cada material se refiere a distintos significantes, dejando lugar a la imaginación y a la metáfora”, subrayó este artista de padres chilenos exilados.

“No es casualidad que Nicolás se haya acercado a nosotros para montar su idea de exposición, no es casualidad que este hijo de exilados nacido en Europa tenga esta fijación, no es casualidad que desde el exterior este artista nos invite a un diálogo con temas que aún dividen; no es casualidad que llegue en septiembre a 45 años del golpe militar; y como nada pasa por casualidad, los invitó a dejar las casualidades de lado y hayan participado en la inauguración de esta muestra el pasado jueves 20 de septiembre a las 19 horas en el Parque Cultural de Valparaíso, ex cárcel, nada es casualidad”, sostuvo Nélida Pozo, directora de este emblemático centro cultural.

El artista:

Nacido en 1987, tuvo una formación multidisciplinar en la Academia de Bellas Artes de Saint-Gilles. Lo que caracteriza la obra de este joven artista es sobre todo la pasión por el material y la transparencia. Decididamente no figurativas, estas composiciones parecen vacilar entre la pintura y escultura, que para Nicolás Gutiérrez es una excelente manera de cuestionar el medio y el destino de la obra. Lona, pigmentos de concreto, mezcla de fragmentos de materia, el universo del artista oscila entre la ligereza y la gravedad, entre la opacidad y transparencia, entre la estética y el cuestionamiento a nuestros modos de vida. A través de temas seleccionados, Gutiérrez forma una cierta mirada sobre nuestra sociedad, se pregunta a cerca de los mitos que rigen nuestra realidad.

Exposición: “Deber de Memoria”.

Inaugurada el jueves 20 de septiembre, 19 horas, Sala Laboratorio, Parque Cultural de Valparaíso, ex cárcel.