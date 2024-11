Familias de víctimas del régimen exigen antecedentes penales

Samuel Amaya

Familiares de personas detenidas injustamente por el régimen de excepción, se concentraron en las afueras de la Procuraduría General de la República (PGR) para pedir los antecedentes penales de sus familiares, pero esta institución se los negó.

Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) informó que este lunes, decenas de familiares de personas detenidas pidieron a la institución los antecedentes para así, demostrar que sus familiares no tienen vínculos con pandillas.

“Las víctimas ya no soportan estar en este rebote, de un lugar para otro y nadie da respuesta. Ahora hemos venido a la PGR central con este grupo de víctimas y no quieren recibirnos, no quieren atender a las víctimas, se resisten. Aquí hay órdenes superiores de no entregar ese documento”, comentó Ramírez.

Uno de esos casos ignorados, fue el de Delmy del Carmen Guzmán, quien tiene a su hijo detenido, Víctor Daniel Gálvez Guzmán, desde el 11 de julio de 2022, a las 4 de la mañana, cuando se dirigía a su trabajo en Santa Ana. Daniel se dedicaba a la construcción, pues era albañil y estaba alejado de toda relación con las pandillas, según relató la madre.

El régimen de excepción fue impuesto por el gobierno de Nayib Bukele el 27 de marzo de 2022 para presuntamente combatir a las pandillas del país, pero ha servido para violentar los derechos humanos de miles de salvadoreños.

Nayib Bukele reconoció en Costa Rica, que ocho mil inocentes fueron capturados en el marco del régimen de excepción, pero que han sido liberados. Los ocho mil inocentes estuvieron presos dos años, sin abogados, sin visitas familiares, y muchos, incluso, sin que sus familiares supieran en qué centro penitenciario guardaban prisión.

