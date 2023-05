Familia de desaparecido exige respuestas del Estado

Samuel Amaya

Esta mañana, familiares del joven desaparecido, Carlos Ernesto Santos Abarca, presentaron dos avisos en la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de que se haga diligencias con migración para que se pueda activar la “Alerta María” con la INTERPOL y así buscarlo en las fronteras. También, piden la toma de ADN de la madre para compararla con los cuerpos encontrados.

Carlos Santos Abarca desapareció cuando salió a correr como parte de sus actividades físicas el 1 de enero de 2022, en la colonia Monserrat, en San Salvador.

“Nos extraña que todo el gabinete de seguridad pública dice que salvaguarda la vida de los salvadoreños que están alineados a responderles al pueblo ¿y por qué a mí como madre no me responden en estos 500 días (que lleva desaparecido su hijo)? ¿por qué señor ministro Villatoro, por qué el señor fiscal Rodolfo Delgado se llenan la boca al decir ´estamos con ustedes, estamos con el pueblo´ pero a mí como madre y a este sufrimiento y a todos los riesgos que andamos en búsqueda no me responde”, reclamó la madre.

Kerlin Belloso, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo que en el grupo familiar existe afectación psicológica y moral. A ello se le suma los gastos que implica esa búsqueda.