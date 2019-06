“Existe una incapacidad de los salvadoreños de valorar lo logrado”, Epigmenio Ibarra

Yaneth Estrada

“El Salvador es un verdadero ejemplo de paz, reconciliación y democracia, el logro más importante de la ONU y a diferencia de Nicaragua y otras partes del mundo, la guerrilla no conquista el poder para preservarlo y el Ejército no se niega a negociar para mantenerlo”, destacó el periodista y productor mexicano Epigmenio Ibarra, en una conferencia magistral organizada por la APES.

Ibarra, es fundador de la productora televisiva Argos Comunicación y también fue corresponsal de guerra en las décadas de 1980 y 1990. Sus primeras novelas televisivas fueron emitidas por TV Azteca y ahora trabaja para plataformas internacionales, con títulos de gran renombre como La Ingobernable I y II, El Señor de los Cielos, Viles de Capadocia, Señora Acero y Mirada de Mujer, entre otras producciones.

De su paso por territorio salvadoreño, destacó la capacidad de negociación, de dejar los intereses a un lado y centrar todas fuerzas en construir un nuevo El Salvador, que sirve de modelo para el mundo en muchos aspectos como PNC, derechos humanos, víctimas y memoria histórica.

“En la cobertura de guerra se da cuenta que se produce la más execrable de las villanías y el más excelso de egoísmo, porque las partes en conflicto cuando luchan por una idea o cuando luchan por una creencia, lo hacen con absoluta convicción y con un desinterés por su propia vida terrible; pero a veces ese desinterés por la propia vida se convierte en un desinterés por la vida de otros, ahí se producen cosas espantosas”, mencionó. Asimismo, enfatizó el homenaje que se les debe a los periodistas salvadoreños, quienes murieron en la guerra (tres por cada un extranjero) y de los extranjeros se conoce, pero muy poco se sabe de los colegas salvadoreños asesinados o caídos en combate y la gratitud, que este pueblo debe tener con ellos.

“Fueron ellos quienes jugaron un papel muy importante para que se conociera la guerra fueras de las fronteras, fueron quienes nos tradujeron y quiénes no llevaron hasta donde había que ir y nosotros tuvimos una ventaja que al salir de aquí nos quitábamos el miedo, que era una segunda piel, pero no se la podían quitar y sobre ellos pesaba todo peligro, todos los días y ese fue un ejercicio especial”, acotó.

La firma de los Acuerdos de Paz

Para, Epigmenio Ibarra “existe una incapacidad de los salvadoreños de valorar lo logrado, luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. “No se dan cuenta en El Salvador de la enorme proporción de la guerra y de los Acuerdos de Paz, como eso debería ser la gran fiesta de este país. De la epopeya que significan esos acuerdos, que son la joya de la corona de las Naciones Unidas (ONU), destacó.

En este punto, explicó que ningún proceso en el mundo de las Naciones Unidas, ha sido tan respetado de manera tan escrupulosa y brillante como ha sido en El Salvador, “no se ha registrado una sola violación al cese al fuego, y ese proceso es extraordinario en un país donde antes el que levantaba la cabeza se le mataba, donde hoy puede usted salir y decir lo que se le de la gana, Hoy son en El Salvador, desde mi punto de vista siendo el país más pequeño de América Latina, es el más grande en muchos sentidos”, recalcó el legendario productor mexicano.

Asimismo, menciono el sistema político y las reformar en materia electoral, donde no han existido fallos con cinco procesos de elecciones presidenciales, donde antes reinaban fusiles, ahora no hay fraude, no roban papeletas, no queman urnas, “eso es una democracia y no pasa en muchos países de América Latina, es una lección brutal para el mundo y yo los llamaría a que vieran eso con claridad”, dijo ante la mirada atónita de muchos estudiantes y jóvenes periodistas.

Además, con su basta experiencia, hizo un llamado para no acercarse mucho al poder, ni alejarse demasiado, a tener una distancia correcta para no perder la perspectiva y conservar la objetividad.

En el tema de las cerca de 75 mil víctimas del pasado conflicto armado, afirmó que debía abstenerse, porque no es salvadoreño y eso le compete a los salvadoreños. Pero debe existir un profundo respeto por las víctimas, sus familias y memoria.