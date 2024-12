Exigen a Fiscalía General defender los intereses de las víctimas

Gloria Silvia Orellana

Joshua Natanael Romero Chafoya, rondaba los 17 años, cuando desapareció la noche del 11 de septiembre de 2021, en el popular “Paseo El Carmen”, de Santa Tecla, departamento de La Libertad, sin que a tres años de su desaparición forzada se tenga conocimiento de los autores del hecho, o localizar su paradero.

“Hago un llamado a la Fiscalía General de la República a defender los intereses de las víctimas como el caso de mi hijo Joshua. Y como sabemos no sólo es él una víctima de desaparición, sino que hay más madres y familias buscando a sus desaparecidos”, manifestó Sandra Chafoya.

Desde el desaparecimiento de su hijo Sandra ha buscado a Joshua, junto a organizaciones de derechos humanos que apoyan a las “madres buscadoras”, que exigen de las autoridades de seguridad pública una investigación sustancial de sus casos, que contrastan con las declaraciones de funcionarios de un “país seguro”.

“Como madre de Joshua Natanael Romero Chafoya estoy haciendo una petición de justicia a las instituciones que conforman el sistema de justicia, en especial la Fiscalía General de la República, para que le dé seguimiento a la investigación por la denuncia que he hecho en Antiguo Cuscatlán”, afirmó.

“Soy una madre que busca a su hijo desde el sábado 11 de septiembre de 2021, y lo que pretendo con esta acción es visibilizar e incidir en este hecho reprobable como es la desaparición de mi hijo Joshua”, acotó Chafoya.

Sobre Joshua, señaló “es una persona muy entusiasta, un joven muy trabajador, independiente, con muchos deseos de salir adelante, con una mente emprendedora, pero, sobre todo, con el ánimo de ayudar a su familia”, dijo al reconocer que los medios de comunicación son un “apoyo importante”, para las madres y familiares que buscan visibilizar los casos de sus seres queridos. Y llevar las peticiones de justicia al Estado salvadoreño.

“Desde que se hizo la denuncia hace 3 años, aún no hay avances en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, y no se tiene una resolución en firme en los tribunales. No tenemos tampoco ningún requerimiento y, obviamente, lo más importante como madre de Joshua, es que no tengo ningún conocimiento de su paradero, no hay ningún avance en las investigaciones”, dijo.

“Y este día (ayer) estoy acá ante los medios de comunicación para hacer una petición ante el señor presidente de la república (Nayib Bukele), y el ministro de Seguridad (Gustavo Villatoro), puesto que son ellos los encargados y los únicos que tienen el poder de agilizar cualquier investigación, cualquier movimiento que se haga ante las instituciones de justicia”, argumentó Chafoya.

En cuanto a la búsqueda de Joshua, afirmó que, al presentar la denuncia en la Fiscalía General de la República, buscó “establecer el paradero de su hijo, así también, la identificación de quién o quiénes eran los responsables de la desaparición de su hijo.

“El 15 de marzo de 2023 presentamos una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), para que se estableciera esta violación a mis derechos humanos como madre, la protección jurisdiccional, el acceso a la justicia y el derecho a conocer la verdad”, relató.

Sobre esta petición, Sandra Chafoya señaló que lamentablemente, la PDDH, no se ha pronunciado aún en el caso de su hijo Joshua Natanael ni reconocido la situación de vulneración de sus derechos ni condenar la falta de acceso a la justicia que debe garantizar el Estado salvadoreño.

“Hago el llamado a la Fiscalía a investigar y defender a las víctimas, también, a realizar de manera diligente el seguimiento de cada caso de las personas desaparecidas en el país. Y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a velar por el respeto y garantía de los derechos humanos como el caso de mi hijo”, alegó.

“Queremos que no se vuelvan a repetir estos hechos tan condenables y reprobables, cumpliendo con los derechos de las víctimas, el cumplimiento de las condiciones de seguridad jurídica y de justicia a todas esas personas y sus familias que han sido víctimas de desaparición en el pasado y en el presente”, expresó Chafoya.

Chafoya comentó que sus declaraciones públicas se enmarcan en que el pasado 13 de diciembre, Joshua Natanael, cumplió 21 años de edad, y que al momento de su desaparición estaba a punto de cumplir sus 18 años.

“Estaba alegre de cumplir sus 18 años, porque era empezar una nueva etapa de su vida, estaba muy emocionado en 2021, pero hasta el momento han pasado 4 años, en donde no lo he tenido para celebrar su cumpleaños. Creo que como todo joven anhelan llegar a su mayoría de edad, sin embargo, me arrebataron la vida y me lo desaparecieron”, manifestó la aún angustiada madre.

“Este día quiero decirle a mi hijo, en cualquier lugar que se encuentre: Joshua, mamá te ama, mamá está acá y no va a descansar hasta encontrarte. Feliz cumpleaños hijo lindo, eres el mayor orgullo de mi vida”, expresó Chafoya.

Asimismo, Sandra Chafoya pidió a Rodolfo Delgado, Fiscal General de la República, que pase el caso de Joshua Natanael a la Subdirección Contra la Criminalidad Organizada, ya que la antigua Unidad Especializada para Casos de Personas Desaparecidas (2019-2024) dejó de existir.

“Les digo que la última comunicación que tuve con Fiscalía fue hace 3 meses y la verdad, no hemos obtenido ninguna respuesta. Y siempre presentamos escritos, hacemos conferencias de prensa pidiendo que nos escuchen y que muevan los casos, pero, igual, creemos que llevará un poco de tiempo, ya esperé tres años, quizás deberé esperar otro tiempo más”, puntualizó Sandra Chafoya.

