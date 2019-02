Estaremos del lado de las victimas

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Diputados del FMLN mostraron su rotundo rechazo a la iniciativa presentada por Rodolfo Parker (PDC) y también al marco legal que promuevan la impunidad respecto a los crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño.

Nidia Díaz, coordinadora de fracción del partido de izquierda explicó que la propuesta del PDC no siguió el proceso requerido para ser considerada una iniciativa de ley.

Además, sostuvo que como FMLN no apoyarán ningún anteproyecto de marco normativo que no cuente con la opinión de víctimas del conflicto armado o genere impunidad.

Este grupo parlamentario esta a favor de la propuesta de ley especial para la reparación integral de las victimas del conflicto, presentada por las organizaciones de victimas, derechos humanos y memoria histórica a la que han dado iniciativa de ley, afirmó Díaz.

La legisladora reiteró que el compromiso y apoyo del partido en gobierno es con las víctimas y sus familiares, reafirmando la voluntad política del FMLN a no apoyar la impunidad.

Díaz se refirió a diversas informaciones emitidas por medios de comunicación que generan confusión en relación a las posturas de los

partidos políticos respecto al tema. “Repito, no apoyamos la propuesta del diputado Parker porque no siguió el procedimiento para considerase oficial y desde ya anticipamos que no apoyaremos ninguna otra propuesta que esté impregnada de impunidad”, sentenció la diputada.

En referencia al anteproyecto de ley que se debe tomar como base para la discusión de la normativa, la legisladora consideró que debe ser la

propuesta de las organizaciones de victimas, derechos humanos y memoria histórica ya que recoge el sentir y pensar de quienes

resultaron perjudicados por el conflicto armado.

Los diputados del FMLN reiteraron su apoyo a propuestas legalmente presentadas ante el primer órgano de Estado que conlleven elementos de búsqueda de verdad, justicia, reparación integral de las victimas y establezca mecanismos de no repetición del pasado para promover una verdadera reconciliación.