“Estamos aquí para conseguir el objetivo de llegar a Copa de Oro”: técnico de la selecta

La Selecta enfrentará hoy jueves, a las 2:00 p.m., a Montserrat, en el arranque de la Liga de Naciones de CONCACAF (LNC), por lo cual el técnico español del combinado nacional dejó en evidencia la ilusión y motivación que existe en el equipo ante un rival que no será “fácil”. El estratega europeo mencionó que el equipo afrontará el duelo “con una ilusión enorme porque nos enfrentamos a un reto importante. Ya no es solo que si ganas el grupo se asciende a la LNC, sino que tenemos el premio de poder disputar la Copa de Oro del año que viene. Y sí, siempre es un estímulo el venir con la selección, hay un premio extra que nos da, si cabe, más ilusión todavía”.

Sobre el rival dijo: “Es un equipo muy fuerte físicamente, adaptado al clima, aunque con muchos futbolistas que vienen también de una liga tan potente como es Inglaterra en sus diferentes categorías. Tenemos jugadores también en quinta y sexta categoría y jugadores de cantera de equipos de Premier que le dan nivel al equipo. No nos vamos a encontrar un rival fácil”.

Dóniga señaló que estar en la selección “es un privilegio ganado” y que “el privilegio se gana con minutos, con rendimiento, con nivel”. Comentó que no hay ningún futbolista (en la selección) que no se lo merezca y esperan que los que participan den el rendimiento máximo. “Estamos aquí para conseguir el objetivo de llegar a Copa de Oro el año que viene. Queremos que disfruten la competición. Queremos que el año que viene, además de jugar en Copa de Oro, y esa clasificación para el Mundial que está pendiente. Y en esa línea de trabajo vamos a dar ese primer paso aquí con las victorias esperadas”, dijo a la afición el técnico.

