Estado desarrollista1 y Digresiones populistas

Este tema es muy amplio para desarrollarlo en unas breves reflexiones. Hace unos meses en la presentación del libro La economía salvadoreña: después de la Independencia, por qué estamos como estamos/ William Pleites – San Salvador: Ministerio de Educación, 2022, su exposición concluyó con un Estado desarrollista y Digresiones populistas, que anunciaba el tiempo que vivimos con la presente administración.

Los conceptos de los modelos de desarrollo en la nación son descritos en el texto de Pleites, tienen la claridad de un estudio riguroso del desarrollo histórico, nos ilustra en los escenarios que han vivido la generaciones anteriores; a pesar que es un tema académico debe ser de interés nacional el futuro de nuestra nación puesto que el populismo actual no es nada nuevo en la región latinoamericana, pero sí, la forma de ejecución y trayectoria en nuestra nación, en ese camino la simetría con los antiguos regímenes autoritarios emergen a diario, pero ésta circunstancia es diferente; en consecuencia el tratamiento también debe ser novedoso, principalmente con el discurso social, su evaluación del Contrato Social o la restauración de las instituciones… si acaso existe oportunidad en nuestra generación.

Sobre los modelos desarrollistas2

El académico Luis Carlos Bresser afirma:

Fragmento “… el desarrollo económico es un proceso histórico de aumentos de la productividad y los salarios derivados del empleo de mano de obra cada vez más calificada o sofisticada en actividades con un mayor agregado per cápita. Es el resultado de una coalición de clases que agrupa a políticos y funcionarios públicos con los empresarios encargado de la inversión y la innovación. En este contexto, el estado desarrollista tradicionalmente ha sido y debe seguir siendo una institución central orientada al desarrollo, ya que el Estado es el que garantiza y regula otra institución igualmente fundamental: el mercado, que es una institución meramente económica. El Estado tiene un ámbito de actuación mucho mayor. Constituye el instrumento por excelencia para que el país alcance los cinco principales objetivos políticos de las sociedades moderna: seguridad, libertad, bienestar económico, justicia social y protección del medio ambiente, objetivos que deben ser constantemente objeto de compromisos o del principio de razonabilidad a la luz de los conflictos a corto plazo percibidos o reales que puedan surgir entre ello” …

Fragmento “… Las naciones solo se forman y permanecen vivas y fuertes cuando son el producto de un acuerdo nacional constate y renovado. Si el Contrato Social que los une no es lo suficientemente sólido y las clases sociales que la forman no mantienen vínculos básicos de solidaridad a la hora de competir internacionalmente, no se podrá hablar de una verdadera nación, el país será mucho más vulnerable al pensamiento hegemónico occidental y la nación perderá vitalidad como le sucedió a los países latinoamericanos después de la gran crisis de la década de 1980”. RVE 128 Bresser. pdf 3

Hablamos de un modelo que ha sido abandonado, la realidad de esa situación ha fenecido en nuestra nación, sustituido por la digresión populista como podemos caracterizar a la actual administración, pero no se trata de calificativos, sino de las acciones visibles a partir del año 2019 entre ellas: impulso del Bitcoin, desempleo de trabajadores del Estado, eliminación de entidades como: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL); Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM); Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES); Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC); Autoridad Marítima Portuario (AMP); Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA); Consejo Salvadoreño del Café, Disolución de INSFORP …4

El populismo

Para comprende éste período -es recomendable- el libro: El populismo en escena ¿Por qué emerge en unos países y en otros no? /César Ulloa – Flacso Ecuador, PDF.5 nos brinda un panorama de nuestro presente y futuro, condición que nos permite en forma teórica conocer el fenómeno que no es nuevo en América Latina.

fragmento “… la relevancia que tienen las instituciones para el fortalecimiento de un régimen democrático, en la medida que estas representan, y a la vez posibilitan, la convivencia de la mayoría y la minoría, bajo un mismo paraguas de leyes, en un contexto de pesos y contrapesos, respeto y cumplimiento de deberes, derechos y garantías. Por lo tanto, las instituciones se fortalecen cuando los distintos actores políticos procuran que los acuerdos constitutivos que les dieron origen se respeten, pero también que estos mismos acuerdos se adecuen a las exigencias de la sociedad. Entonces, cuando no hay instituciones sólidas se generan las condiciones para el ingreso de la anti política, la personalización, el populismo y la entrada de outsiders en escena.

Fragmento “… A tal grado llega la importancia que tienen las instituciones en el desempeño del sistema político que cuando entran en crisis, se propicia un vacío. Este es capitalizado por expresiones de la sociedad que desembocan en dos instancias: a) la refundación institucional bajo un discurso de reivindicación del pueblo y, b) un conjunto de intentos de rescate por parte de la clase dirigente tradicional. No obstante, la crisis como la entiendo en este libro, da paso al primer escenario, donde la idea de refundación de la patria demuestra que hay una estrategia populista previa, que se encarga de barrer con los mínimos resquicios de lo que hubo, y da origen a un nuevo estado de cosas, donde la figura del líder se convierte en la nueva institución para quienes apuestan por la reivindicación del pueblo. El discurso populista, que justifica el diseño de una nueva institucionalidad que sustituye a la que entró en crisis a los elementos que descalifican a todos los actores del pasado, pues ellos serían contrarios a los intereses del pueblo. Asimismo, el populismo introduce una idea de que las instituciones son el resultado de la comunidad de las élites y, además, de que estas tienen como objetivo responder a sus intereses. En este sentido, el populismo oferta una oferta anti élite y pro pueblo pero que cae en sus propias contradicciones cuando propicia una relación vertical entre el líder y el pueblo. Además, el líder actúa de manera discrecional y usa las mismas modalidades de la democracia, para permanecer y consolidar el poder como es el voto”.

Fragmento “El populismo se ubica de mejor manera en contextos en los cuales la institucionalidad no solo ha entrado en crisis, sino que también la crisis ha llegado a convertirse en un elemento recurrente de la política, sobre todo cuando no se han logrado consolidar las instituciones, pero también lo ahonda. Respeto de lo primero, esto no significa que una propuesta populista tenga como finalidad cambiar profundamente a la sociedad; más bien la distrae con acciones fugaces e intermitentes que se promocionan con un estado permanente de propaganda…”

Así esta breve reseña, no solo debe ser materia académica, sino de estudio de nuestra sociedad. amazon.com/author/csarcaralv

