Equipos migueleños lideraron tabla de posiciones tras primera fase del Apertura 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

¡Todo listo! Se definieron los cruces para los cuartos de final del torneo Apertura 2024 y habrá clásico nacional entre Águila vs FAS. Los equipos migueleños sorprendieron al liderar tabla de posiciones.

Series de cuartos: Águila vs FAS y Alianza vs Isidro Metapán, en la primera llave, y por el otro lado Cacahuatique vs Municipal Limeño, y Firpo vs Once Deportivo, para definir al segundo semifinalista.

Águila se coronó como el máximo ganador de la primera fase regular del torneo Apertura al concretar 12 victorias, 5 empates y 3 derrotas, y es que el equipo destronó en las últimas fechas a Firpo que había conseguido ascender hasta la primera posición.

Posiciones finales: Águila (1), Cacahuatique (2), Firpo (3), Metapán (4), Alianza (5), Once Deportivo (6), Limeño (7) y FAS (8). Eliminados: Fuerte San Francisco (9), Dragón (10) y Platense (11).