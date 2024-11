Enfermera despedida denuncia acoso de soldados

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Karla Andino, enfermera del hospital El Salvador, quien participó en la marcha blanca del 19 de octubre, denunció que luego de ser despedida ha sufrido acoso y persecución, por parte de soldados, que han llegado en seis ocasiones a su vivienda.

“Soldados tocaron el timbre de mi casa por más de 8 veces, me han ido a buscar a los lugares donde dije que vivía en el período que estuve trabajando, cuál es el afán de este acoso señores funcionarios; sólo he hecho uso de mi libertad de expresión y evidenciar lo que realmente está sucediendo”, señaló.

La enfermera ha denunciado a través de redes sociales que los profesionales en salud no cuentan con los equipos necesarios para brindar una atención adecuada a la población, debido a estas publicaciones, en agosto de 2024 fue detenida por supuestos policías en la calle a los Planes de Renderos.

“Los dos hombres vestidos de policías me detuvieron y dijeron que, si quería desaparecer en una bolsa negra y que mi familia jamás me encontrara, o que eligiera la cárcel de mujeres en la que quería parar. Si desaparezco búsquenme, una joven vecina está para confirmar lo que publicó en este momento”, expresó.

Otra de las denuncias es que muchas veces los hospitales están sin insumos, pero de varias instituciones públicas sacan para cumplirle medicamentos a los familiares de funcionarios del gobierno, algunos de sus compañeros que trabajan a nivel domiciliar, han tenido que llevar esos medicamentos, las jefaturas y direcciones saben de dicha situación, pero no dicen nada.

Asimismo, indicó que en algunos casos las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) son utilizadas por un amigo o familiar de un funcionario público, mientras que, otro paciente en estado delicado debe ser acomodado en un área que no corresponde.

Andino dijo que el pasado 28 de octubre, a las 2 de la tarde, la citaron, y el jurídico del Hospital El Salvador, en representación de la directora de dicho hospital, le comunicó que sus servicios profesionales como licenciada en enfermería estaba suprimida, siendo una orden directa del Ministerio de Salud, sin embargo, no le entregaron ningún documento del despido, todo fue de forma verbal.

La enfermera hizo un llamado a los trabajadores de salud que asistan a la segunda marcha blanca programada, para el próximo 23 de noviembre y pronunciarse en contra del ajuste fiscal, que contempla más despidos para los trabajadores y suspensión del escalafón.

“Compañeros se vienen más despidos, este recorte fiscal es especial para usted como trabajador, pero no para los funcionarios públicos, unámonos no crean que al no decir nada no le afectará, se viene un recargo laboral al punto de hacerlos renunciar”, advirtió.

Además, el 24 de octubre la enfermera Jackelin Cristina González de Martínez, fue citada a recursos humanos del hospital Zacamil, para informarle que estaba despedida, debido al ajuste estructural por la supresión de plazas, y haber asistido a la marcha blanca, sin embargo, ella afirmó no haber participado, porque salió a unas diligencias con sus dos hijas.

A González la retuvieron por tres horas en un lugar del hospital, luego llegó la Policía Nacional Civil (PNC) y le pidió borrar un video que salía grabado, ella lo borró y se retiró a casa, pero ese mismo jueves 24 de octubre llegaron alrededor de 10 agentes a retenerla, fue liberada después de unos días.

