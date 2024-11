“En vías de investigación…”: Un testimonio de lucha y resistencia por la verdad

Por: Iván Escobar

La lucha contra la impunidad en El Salvador por parte de aquellos que sobreviven a los períodos más oscuros vividos en el país centroamericano, por más de una década del conflicto armado, ha permitido hoy en día seguir contando testimonios duros y desgarradores pero que buscan que la historia no se repita.

Carlos Mauricio es un salvadoreño y reside actualmente en Estados Unidos, desde hace muchos años, ha trabajado el tema de derechos humanos, impartiendo conferencias y lo más duro hablando de su proceso de captura y tortura sufrdio en el país en 1983.

Él al igual que muchos salvadoreños sufrió persecución, captura, tortura y exilio a causa de los escuadrones de la muerte que operaban con amparo del Estado salvadoreño en aquellos años, causando la muerte y desaparición de muchas personas inocentes.

“…En vías de investigación, testigo clave: una condena a la impunidad”, es el libro que presentó Carlos Mauricio el fin de semana en el Museo de la Palabra y la Imagen, como parte de un proceso de lucha interna y la necesidad de contar esas historias que en muchas ocasiones son duras, pero necesarias de hablar y compartir.

El libro fue escrito por Jorge Hernández, luego de un proceso grande entre la víctima y quien redactara la historia para dejar plasmado “el testimonio”, que incluso es una historia de dolor pero de triunfo sobre la impunidad, ya que llevó a los causantes de su captura a la justicia y recibieron su condena.

El General José Guillermo García, ex ministro de la defensa en 1983 y el General Carlos Vides Casanova, ex director de la Guardia Nacional, eran los responsables de este y muchos casos más, según el mismo informe de la comisión de la Verdad.

“García y el general Vides Casanova les llevamos a juicio, les dijimos en su cara asesinos y se hizo justicia. Con mi libro se cuenta mi historia, pero también la historia de El Salvador, de los que sufrieron represión”, relató con emoción, 41 años después de su captura ilegal y clandestina, cuando siendo docente universitario fue capturado el 13 de junio de 1983.

El comentario lo hace Carlos, quien junto a otros salvadoreños ganó el caso en tribunales estadounidenses, logrando la condena de estos militares, lo que tuvo un impacto en sus estatus migratorios.

Una nota publicada en el periódico “Voces”, en febrero del presente año, rememora que “…el General Vides Casanova y el General García fueron encontrados culpables de la tortura sufrida por Neris González, el Dr. Juan Romagoza y Carlos Mauricio, y la tortura generalizado de la población salvadoreña entre 1979 y 1989, cuando se mantuvieron en cargos públicos militares”.

“Eran militares más sanguinarios. Me causa alegría extrema estar aquí y compartir este libro, esta memoria”, remarcó ante los asistentes que de inmediato conectaron con la historia de Carlos, y otros que actualmente lamentan que el país viva condiciones iguales a las del pasado, como las capturas de inocentes en el marco del régimen de excepción que mantiene vigente la administración Bukele.

No obstante Jorge y Carlos aclaraba que el objetivo del libro no es hablar del hoy, sino de la memoria histórica, y que no se repitan estos hechos, pero al final será la sociedad, los lectores quienes sacaran sus propias conclusiones.

“Sabemos que en el libro podrán encontrar cosas que no se supieron en su tiempo, las nuevas generaciones pueden revisar el libro también para conocer la historia”, señaló.

Y añade “es una historia que inspira. Es fuerte. Jorge la va haciendo legible. Fue la forma de cómo hacer este libro. Por las circunstancias del destino sobreviví. Seguimos por la lucha por la defensa de los DDHH, la verdad y justicia en el país”.

El caso se llevó a juicio en 2012, y se hizo justicia. En 2017 se comenzó a escribir la historia por Carlos. “No es una comparación el libro con la realidad actual del país, sí es la historia de una Latinoamericana que ha sufrido represión y dictaduras”, remarcó Jorge.

David Morales, comentó el libro y entre otras cosas concluyó que “es un esfuerzo fuerte, un dolor y sufrimiento, y es conocer un mundo oculto y del que poco se habla como son las cárceles clandestinas, la tortura”.

