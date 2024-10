Empleadas del hogar exigen un aumento salarial

Redacción Ysuca

El Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas (Simuthres) conmemoró el décimo aniversario de su fundación. En ese contexto realizaron una actividad en la que denunciaron la difícil situación que atraviesa este sector que no tiene prestaciones laborales como los demás rubros de trabajo.

Erika Regalado, secretaria del Simuthres, pide que se estipule un salario mínimo para las trabajadoras del hogar remuneradas. Recordó que el salario mensual de una empleada del hogar del área urbana ronda entre 150 y 200 dólares. Mientras que en la zona rural está en 100 y 150 dólares.

“Eso no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica aquí en el país”, dice Regalado. Además, señala que la vivienda se ha encarecido y no tienen acceso a préstamos para obtener una vivienda, tampoco tienen Seguro Social, lo que considera preocupante, porque varias trabajadoras del hogar son de la tercera edad y no tienen ninguna pensión.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en El Salvador 170,000 personas se dedican al trabajo de hogar remunerado. La mayoría son mujeres y solo hay unos pocos hombres haciendo esta labor. Las afectadas señalan que no tiene garantías de aguinaldo, indemnización y otros derechos laborales. Este medio conversó con varias mujeres que externaron su preocupación por el alto costo de la vida y el difícil acceso a la salud en el país.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...