El TSE está del lado corrupto de la historia: partido VAMOS

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La secretaria general del partido VAMOS, Cesia Rivas, manifestó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está del lado corrupto de la historia, porque desde el día de los comicios se ha detectado una serie de anomalías, entre ellas la caída del sistema, no había papel para imprimir actas de escrutinio preliminar correspondiente a diputados, pero sí para presidente.

“Al TSE no solo se le cayó el sistema, sino que también se les cayó la máscara. No es cierto que se cuidó la cadena de custodia de las papeletas, se encontraron unas en San Marcos, y ya en el escrutinio aparecieron papeletas planchadas, que están casi intactas y marcadas a favor de Nuevas Ideas”, afirmó la dirigente política.

Rivas denunció que los delegados de VAMOS han sido amenazados por Giovani González, esposo de Rebeca Santos, del partido oficialista. También dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) está usurpando funciones del Tribunal, porque los magistrados sólo llegan al Gimnasio Nacional Adolfo Pineda solo a dar entrevistas.

Asimismo, enfatizó que solo el magistrado del TSE, Julio Olivo, ha tenido la dignidad de dejar documentadas todas las irregularidades con las cuales no está de acuerdo, los otros cuatro magistrados son una vergüenza nacional.

“No es cierto que han hecho un trabajo democrático y transparente, admiro como la magistrada presidenta tiene valor de mentir”, dijo.

Rivas también denunció que Nuevas Ideas obligó a empleados públicos para estar en las mesas del escrutinio final, ahí quien manda es el partido en el gobierno, si a la FGR y digitadores del TSE les quitan la camisa abajo andan el color cyan”, recalcó Rivas en el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.

Rovas externó que Nuevas Ideas quiere a toda costa a Claudia Ortiz fuera de la Asamblea Legislativa, porque saben que es la única quien tiene esa voz de verdad y valentía, es lamentable que celebran un triunfo hecho con trampa, reformaron el Código Pena en enero del año pasado y aumentaron las penas del fraude electoral, pero lo hicieron con el objetivo que nadie obstaculizara las candidaturas.

“El temor antecede a la valentía y nosotros estamos siendo valientes, miedo es que nos quedemos calladas y nos retiremos, no nos retiramos porque estamos documentando todo, no ha habido ningún día en que no haya problemas en el sistema, además, no hay resultados, no se ha publicado nada; por qué no se han divulgado los resultados de las elecciones en el exterior”, cuestionó la secretaria general de VAMOS.