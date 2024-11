“El Salvador se está endeudando para hacer más ricos a los ricos”: Julia Martínez:

Alma Vilches

“El Salvador se está endeudando para hacer más ricos a los ricos y lo más triste es, que quienes más pagan impuestos son los pobres y los ricos pagan menos impuestos. Los más pobres están aportando el 60% de los impuestos y el resto los ricos, en definitiva, quienes se benefician del endeudamiento público son los ricos”, sostuvo la economista Julia Evelin Martínez.

Martínez indicó que la mayor parte del endeudamiento no es para gasto corriente sino en inversión de infraestructura económica, para mejoramiento de puertos, aeropuertos, carreteras y compra de terrenos. Se está comprando infraestructura que beneficiará a los inversionistas, quienes no van a pagar impuesto, además, de darles exenciones fiscales, es decir, no se les cobra impuesto a la renta, IVA, vialidad, ni impuesto a las ganancias

Según Martínez, muchos de los impuestos que aportan los salvadoreños van destinados al pago del servicio de la deuda pública, la cual es una partida del Presupuesto General de la Nación, incluyendo lo que va a pagarse durante el año en curso, los intereses sobre la deuda, más las amortizaciones al capital.

“Para el año 2025 el presupuesto en materia de servicio de la deuda pública asciende a 2,785 millones de dólares, de los cuales 1,523 millones van al pago de intereses y 1,262 millones al capital, es decir, que el pago del servicio de la deuda pública es mayor que el presupuesto destinado a salud y educación en El Salvador.

El economista José Luis Magaña señaló que el gobierno actual en cinco años ha incrementado en 12 mil millones la deuda pública, datos del Banco Central de Reserva (BCR) detallan que a septiembre de 2024 la deuda pública llegó a 31 mil 200 millones de dólares, incluyendo la deuda de pensiones.

“Si lo comparamos al 31 de mayo de 2019 la deuda era de 19 mil 240 millones de dólares, después de 6 años de gobierno la deuda supera los 31 mil millones, se incrementó en 12 mil millones”, reiteró durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Dentro del servicio de la deuda que se está pagando hay una deuda a seis años plazo y se colocó a 12% de interés, pero de no lograrse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en mayo de 2025, esa duda subirá la tasa de interés al 16%.

Magaña manifestó que parte del endeudamiento tiene dos fuentes de financiamiento, una está relacionada con la deuda que el Estado ha emitido a través de las Letras del Tesoro Público de El Salvador (LETES), que son títulos de deuda colocados en el mercado local a un año plazo, son comprado por los bancos locales con el dinero de los ahorrantes.

El segundo acreedor o fuente de financiamiento que tiene el gobierno, son los fondos de pensiones, es decir, dinero de las cotizaciones de los trabajadores.

“Es alarmante la forma en que nos estamos endeudando, la deuda está proviniendo del dinero de la gente, son fondos que no se están controlando, en 2023 el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emitió $1,100 millones en deuda con el Fondo de Pensiones, pero los fondos del ISP son $600 millones, pero dónde está el resto”, expresó el economista.

