El Salvador: las internas del FMLN, entre la renovación y la continuidad del rumbo revolucionario.

Nelson de Jesús Quintanilla Gómez,*

Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales Mención Gerencia y Profesor Universitario de la UES en la FMOtal. De San Miguel.

Las elecciones internas se realizaran el 16 de junio, siguiendo el procedimiento establecido en la ley de partidos políticos, en los estatutos del partido y en el reglamento electoral aprobado por el Consejo Nacional, se espera que la militancia asuma este proceso con mucha responsabilidad, buscando siempre la unidad y cohesión del partido.

Los medios de comunicación, la derecha y los adversarios del FMLN, señalan que el partido debe renovarse puesto que la realidad política requiere de una nueva dirección, esa renovación algunos la interpretan como dejar los principios ideológicos del partido; otros como el hecho de adecuar su estrategia a las nuevas realidades políticas sin renunciar a los principios ideológicos de izquierda.

El proceso electoral interno debe justamente llevar a un proceso de readecuación de su dirección a todo nivel, a la redefinición de sus estrategia teniendo en cuenta las nuevas realidades políticas, luego trabajar por recuperar la confianza del pueblo y retomando banderas de lucha como la anticorrupción, lucha por la justicia social, mejores condiciones para la clase trabajadora (salario mínimo, pensiones entre otros), defensa de las libertades sindicales, etc.

El proceso de elecciones internas del FMLN avanza con transparencia y participación. Se han publicado las candidaturas, las secretarías realizarán asambleas para la elección de sus representantes; se desarrollarán encuentros de candidatos y candidatas con la militancia en el territorio, se continuará con las capacitaciones de quienes integren las comisiones electorales y mesas de votación.

Según Norma Guevara, secretaria adjunta del FMLN sostiene que: “el proceso de elecciones internas en el que la militancia elegirá quienes estarán a cargo de los diferentes cargos de dirección del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, es muy importante y demuestra la fortaleza que tiene el único partido de izquierda del país”.

Luego del cierre del periodo de inscripción de la militancia a los diferentes cargos de dirección del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Comisión Especial Electoral (CEE), ha finalizado el proceso de revisión de las solicitudes recibidas en las catorce sedes del partido a nivel nacional, afirmó Silvia Cartagena secretaria de la CEE.

Según Cartagena, “los compañeros que completaron el proceso, la entrega de la documentación son, Ramón Arístides Valencia Arana; Oscar Samuel Ortiz Ascencio; Sergio Manuel Peñate Fajardo; Vladimir Rodríguez García y María Cledis Molina Ríos, esto en el caso de los secretarios generales; para secretarios generales adjuntos recibimos dos solicitudes, la de Gustavo Danilo Acosta y Karina Iveth Sosa de Rodas, en este caso no hay observaciones que hacer”.

La representante de la CEE, Silvia Cartagena, explicó que el próximo 16 de junio la militancia elegirá al secretario o secretaria general, al titular de la secretaría adjunta, el Consejo Nacional, 14 directivas departamentales, 262 directivas municipales y a los delegados a la Convención Nacional.

“Es un proceso en el que por medio del voto directo, la militancia elige los organismos nacionales, quiero subrayar eso porque un medio de comunicación bastante tendencioso, dijo que no se elige a la Dirección Nacional en primarias y nosotros la tradición es que así se elige la Convención Nacional, que es la máxima autoridad del partido; luego en julio se reúne por primera vez la Convención que salga electa y sesiona también el Consejo Nacional, por estatuto el Consejo elige a la Comisión Política”.

En las internas se conoce los verdaderos militantes del partido y los oportunistas, que buscan un puesto de dirección pensando en cargos públicos, ese escenario ya paso, ahora la gente elige a las personas por su propuesta y por su manera transparente de actuar, hoy nadie entra sin la decisión de la militancia y luego por la voluntad del pueblo.

En las internas se ha establecido que las Asambleas Sectoriales, se realicen los días 19 y 26 de mayo y el 2 de junio para que las secretarías nacionales de la mujer, personas lisiadas de guerra y juventud elijan a sus titulares y adjuntos. Justamente este día se está llevando a cabo la Asambleas de mujeres, para elegir su secretaria propietaria y adjunta, más sus representantes respectivas.

El FMLN tiene reglas claras para participar en sus elecciones internas, solo los que no tienen conciencia de lo que es el FMLN o tienen intereses particulares muy personales podrían cuestionar el proceso, bajo ese contexto la militancia debe asumir este proceso con mucha responsabilidad, no descalificar a nadie por cuestiones personales, cuestionar a los candidatos por su compromiso con la carta de principios y objetivos del partido, no se trata de hacer un partido Leith, sino un partido fuerte con claros principios de izquierda revolucionaria.

Hay que escoger a los mejores hombres, mujeres y jóvenes, hacer una combinación entre experiencia y juventud, evitar que entren oportunistas o que se nos infiltre gente de otros partidos, que solo buscan hacer daño interno hablando de la dirigencia y provocando discusiones estériles, este no es momento fácil para ningún dirigente que piense en recuperar la confianza del pueblo; concientizar, organizar, educar, movilizar y comunicar es la tarea para evitar, que los demagogos confundan al pueblo.

Hay que confrontar ideas del partido que queremos, reorientar el partido que tenemos pero sin perder el contacto con el pueblo, mientras haya injusticia, la izquierda tiene mucho trabajo por hacer; los grandes problemas de país deben ser parte de la agenda del partido (pobreza, delincuencia, desempleo, etc.).

Los verdaderos militantes no deben tirar lodo ni a la dirección, ni al proceso electoral interno, más bien debemos ayudar que el proceso sea transparente y participativo, no hablar por hablar, cuando haya algo que deba denunciarse busquemos las instancias del partido, la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, las redes sociales no son nuestras instancias.